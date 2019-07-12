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сегодня, 14:28

В Москве загорелось здание государственного архива

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#пожар #архив
В Москве загорелось здание государственного архива

Весь персонал эвакуировался.

Огонь вспыхнул в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) на улице Выборгской в Москве, об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Между четвертым и пятым этажами здания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве произошло сильное задымление, сообщает ТАСС. Пожарные уже прибыли на место и ищут очаг возгорания. Предполагается, что он может находиться в вентиляционной шахте. Около 100 сотрудников были эвакуированы.

Государственный архив литературы и искусства - крупнейшее хранилище России, в котором сосредоточены богатейшие материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры. В архиве собраны фонды органов центрального управления в области культуры, театров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств, общественных организаций; личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов.
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#пожар #архив

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