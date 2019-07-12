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Регион рискует остаться без авиасообщения

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#самолет #аэропорт
Регион рискует остаться без авиасообщения

В августе в Петрозаводске могут закрыть перелеты.

В августе, в разгар туристического сезона, может прекратиться авиасообщение со столицей Карелии Петрозаводском. Между тем, по данным портала, пассажирам уже продано более 8 тысяч билетов авиакомпаний «Победа» и «Северсталь», которые выражают крайнюю озабоченность ситуацией. Об этом со ссылкой на депутата республиканского заксобрания Валентину Пивненко сообщает издание «Петрозаводск говорит».

Риск закрытого неба связан с планами по реконструкции авиапорта в Бесовце. Большой ремонт планирует Министерство обороны России. По планам ведомства с 1 по 31 августа должен идти ремонт взлетно-посадочной полосы. Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов сказал, что правительство попытается убедить Минобороны перенести работы на более поздний период.

Петрозаводск имеет авиасообщение с Москвой, Череповцом, Архангельском, Анапой, Симферополем и Адлером.
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#самолет #аэропорт

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