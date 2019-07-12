В России
сегодня, 14:10
Кремль подумает над предложением «есть санкционку»
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Правительство предложило отдавать санкционные продукты на реализацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею не уничтожать "санкционку", отметил, что санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления. « И вот как администрировать это - вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии", сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли в Кремле какое-либо мнение относительно позиции Гордеева, пишет РИА Новости.
Ранее вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения. Так Гордеев прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, уточняет ТАСС. Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне 2019 года. Ее поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
Россельхознадзор выступил против этой инициативы, назвав ее глупостью, дополняет «Лента.ру». Представительница ведомства отметила, что идея настолько не проработана, «что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать».
Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канада и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.
Ранее вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения. Так Гордеев прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, уточняет ТАСС. Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне 2019 года. Ее поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
Россельхознадзор выступил против этой инициативы, назвав ее глупостью, дополняет «Лента.ру». Представительница ведомства отметила, что идея настолько не проработана, «что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать».
Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канада и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.
197