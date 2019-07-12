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сегодня, 14:02

Депутат обиделся на мем о его внешности

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#мем #юмор #депутат

Эксперты не увидели в шутке ничего оскорбительного.

Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук написал заявление в полицию на администрацию паблика «Борщ» за пост с его фотографиями, пишет «Лента.ру». Ранее паблик опубликовал картинку с фотографиями Валенчука, где сообщали, что он депутат городской думы и сын депутата Государственной Думы Олега Валенчука, а также призвали записываться к нему «на бровки и ноготочки».



Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не считает оскорбительной публикацию в соцсетях мема с использованием фотографии депутата городской думы Кирова Павла Валенчука и рассчитывает, что полиция правильно квалифицирует данный случай, пишет ТАСС.

Федотов напомнил, что ещё в 2010 году Пленум Верховного суда разъяснил, что "юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций", но при этом общество не должно быть введено в заблуждение относительно фактической стороны дела. Глава СПЧ также отметил, что заявления о якобы оскорблении госсимволов и госинститутов появляются часто и связаны с широким кругом людей, к которым "данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют". 

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#мем #юмор #депутат

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