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10 минут назад
Организаторы покушения на «Сапсан» получили до 21 года тюрьмы
Злоумышленники хотели устроить железнодорожную катастрофу.
Московский окружной военный суд приговорил семерых членов запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) к срокам от 15 лет до 21 года за подготовку крушения "Сапсана", сообщает РАПСИ.
Фигуранты дела - Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов - признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (ч.1 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4). Свою вину признал лишь один осужденный, еще один признал частично. Остальные пять отрицали все обвинения. Шесть осужденных будут отбывать назначенные сроки в колониях строгого режима, а Джумахон Баймонов — в колонии особого режима.
Семеро уроженцев Таджикистана, входивших в запрещенную организацию ИГИЛ, в 2017 году разработали план террористического акта, направленный на крушение высокоскоростного поезда "Сапсан". 13 июля 2017 года группа мужчин прикрепила железнодорожный башмак к пути, предполагая, что поезд сойдет с пути и столкнется со встречным составом. Однако все пошло не по плану: поезд не сошел с рельсов, но были повреждены пять вагонов, протаранивших препятствие. Сумма ущерба, нанесенного "РЖД", оценивается более чем в 55 млн рублей.
Фигуранты дела - Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов - признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (ч.1 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4). Свою вину признал лишь один осужденный, еще один признал частично. Остальные пять отрицали все обвинения. Шесть осужденных будут отбывать назначенные сроки в колониях строгого режима, а Джумахон Баймонов — в колонии особого режима.
Семеро уроженцев Таджикистана, входивших в запрещенную организацию ИГИЛ, в 2017 году разработали план террористического акта, направленный на крушение высокоскоростного поезда "Сапсан". 13 июля 2017 года группа мужчин прикрепила железнодорожный башмак к пути, предполагая, что поезд сойдет с пути и столкнется со встречным составом. Однако все пошло не по плану: поезд не сошел с рельсов, но были повреждены пять вагонов, протаранивших препятствие. Сумма ущерба, нанесенного "РЖД", оценивается более чем в 55 млн рублей.