В оцепленном автобусе оказался рюкзак

Сумка не подставляла опасности.

У автобуса №1т снято оцепление. После проверки сообщения о подозрительном предмете было выяснено, что в салоне транспорта кто-то забыл рюкзак с личными вещами. Они не представляют опасности.



Напомним, сегодня днем экстренных службы прибыли в район школы №10 в поселке Тракторостроителей. В стоящем у остановки автобусе нашли подозрительный предмет. Было выставлено оцепление.