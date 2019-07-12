Происшествия

19 минут назад

В оцепленном автобусе оказался рюкзак

316
#подозрительный предмет #рюкзак
В оцепленном автобусе оказался рюкзак

Сумка не подставляла опасности.

У автобуса №1т снято оцепление. После проверки сообщения о подозрительном предмете было выяснено, что в салоне транспорта кто-то забыл рюкзак с личными вещами. Они не представляют опасности.

Напомним, сегодня днем экстренных службы прибыли в район школы №10 в поселке Тракторостроителей. В стоящем у остановки автобусе нашли подозрительный предмет. Было выставлено оцепление.
316
#подозрительный предмет #рюкзак

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