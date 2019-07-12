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23 минуты назад
Правила выбора шашлыка от экспертов
«Роскачество» обозначило важные моменты.
В «Роскачестве» представили рекомендации по выбору шашлыка, сообщает ТАСС. Специалисты рассказали, как долго продукт может храниться в магазине, как лучше подготовить его к перевозке на дачу и как распознать испорченный продукт.
Стоит отдавать предпочтение шашлыку, который упакован на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии. Ориентируетесь на известного вам завода-изготовителя. Вся о нем должна быть указана на этикетке. Не стоит покупать мясо с рук, особенно дичь. Состав шашлыка должен быть максимально простым, примерно таким, каким бы он был, если бы его мариновали в домашних условиях.
Важно обратить внимание на категорию шашлыка. Мясные полуфабрикаты категории А и Б сделаны из нежирного мяса, в нем мало соединительных тканей и жира. Г и Д - из мяса с высоким содержанием соединительной ткани и жира. Если планируется барбекю на природе, то есть шашлык нужно будет перевозить в тепле, то не стоит брать мясо в белом соусе, например, с добавлением майонеза. Такие ингредиенты повышают риск быстрой порчи продукта и могут спровоцировать отравление.
При покупке шашлыка следует оценить размер и массу кусочков. По размеру и массе они должны быть максимально однородны. Равномерность размера кусочков обеспечит равномерность прожарки, а значит, вкусный и безопасный продукт в готовом виде, уточняют «Известия». Также важно, чтобы структура мяса была плотной. При этом гнилостный запах несвежего шашлыка невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами, подчеркнули в «Роскачестве».
Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса эксперты называют запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от канцерогенных веществ, образующихся при горении.
Стоит отдавать предпочтение шашлыку, который упакован на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии. Ориентируетесь на известного вам завода-изготовителя. Вся о нем должна быть указана на этикетке. Не стоит покупать мясо с рук, особенно дичь. Состав шашлыка должен быть максимально простым, примерно таким, каким бы он был, если бы его мариновали в домашних условиях.
Важно обратить внимание на категорию шашлыка. Мясные полуфабрикаты категории А и Б сделаны из нежирного мяса, в нем мало соединительных тканей и жира. Г и Д - из мяса с высоким содержанием соединительной ткани и жира. Если планируется барбекю на природе, то есть шашлык нужно будет перевозить в тепле, то не стоит брать мясо в белом соусе, например, с добавлением майонеза. Такие ингредиенты повышают риск быстрой порчи продукта и могут спровоцировать отравление.
При покупке шашлыка следует оценить размер и массу кусочков. По размеру и массе они должны быть максимально однородны. Равномерность размера кусочков обеспечит равномерность прожарки, а значит, вкусный и безопасный продукт в готовом виде, уточняют «Известия». Также важно, чтобы структура мяса была плотной. При этом гнилостный запах несвежего шашлыка невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами, подчеркнули в «Роскачестве».
Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса эксперты называют запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от канцерогенных веществ, образующихся при горении.