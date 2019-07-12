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6 июля 2019 года состоялся первый благотворительный музыкальный фестиваль «MОЛOKO».

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6 июля 2019 года состоялся первый благотворительный музыкальный фестиваль «MОЛOKO».

«МОЛОКО» стал одним из самых грандиозных событий лета, его посетили более 20 тысяч зрителей. Мероприятие получило огромную отдачу: восторженные отзывы и от посетителей, и от выступающих взорвали социальные сети.

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Организатором фестиваля выступила компания «Лебедяньмолоко», совместно с соорганизатором – парк чудес «Кудыкина гора».

С экрана, установленного на главной сцене, гостей фестиваля приветствовали врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина. Они поблагодарили организаторов фестиваля – компанию «Лебедяньмолоко», парк Кудыкина гора и благотворительный фонд «Вместе делаем добро» за праздник, подаренный жителям и гостям Липецкой области, который продемонстрировал культуру доступной и простой благотворительности: приобрел билет – помог тем, кто в этом нуждается. Все средства, собранные от продажи билетов, перечислены липецкому благотворительному проекту «Больше, чем добро».

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Одновременно на трех сценах выступали известные музыканты: группа «Марсель», Антоха МС, диджейское трио Swanky Tunes, Андрей Ясинский, Гуша Катушкин, тандем барабанщиков, группа MellowTone Group, группа Diggadgy и многие другие. Хэдлайнером фестиваля стал победитель конкурса Евровидение-2008, заслуженный артист России, обладатель множества наград и музыкальных премий – Дима Билан. На одной из сцен зрителям дарили свое творчество команда диджеев и яркие представители стендап-шоу, участники программы «Вечерний Ургант» и комедийного шоу «Stand-up» на ТНТ: Лев Марсел, Руслан Халитов, Сергей Орлов. Для гостей фестиваля было организовано конное экстрим-шоу и кино под открытым небом.

Компания «Лебедяньмолоко» – один из крупных федеральных производителей молочной продукции – установила рекорд России: на глазах у зрителей был приготовлен самый большой в истории молочный коктейль – 635 литров!

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Для юных посетителей фестиваля «МОЛОКО» на детских площадках работали аниматоры, проводились мастер-классы и детская дискотека, шоу мыльных пузырей и дегустация новой линейки продукции «Лебедяньмолоко» – «Мама Дай!».

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Финальным аккордом фестиваля стал 10-минутный салют, красоту и грандиозность которого невозможно описать, но можно сказать точно, что такого Липецкая область еще не видела.

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Удивительный, многогранный фестиваль «MOЛOKO» стал не только крупным культурным событием в жизни Липецкой области и всего Центрального федерального округа, но и настоящим праздником добра. Для нескольких тысяч детей-сирот и детей из многодетных семей была организована бесплатная поездка на «МОЛОКО».

Компания «Лебедяньмолоко» не планирует останавливаться на достигнутом и в следующем году хочет собрать еще больше людей на самом добром фестивале лета!  

ООО «Лебедяньмолоко»

ООО «Проект КГ»

"PR"

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