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47 минут назад
«Вконтакте» встала на сторону интересов пользователей
Компания потребовала удалить данные о профилях из базы.
Владеющее социальной сетью «ВКонтакте» ООО «В Контакте» потребовало через суд запретить распространение программного обеспечения ООО «Дабл», обязать эту компанию за свой счет изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях. Такое ходатайство компания подала в Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК. Судья назначил следующее заседание на 30 августа.
Речь идет о программе ООО "Дабл", которая позволяет, в частности, проводить оценку кредитоспособности людей и выявлять риски мошенничества в интересах банков, уточняет ТАСС. ПО использовало данные пользователей соцсети для оказания услуг. Одна из программ "Дабл" - Double Search - содержит данные 36 млн пользователей "Вконтакте", сообщили представители истца.
Ранее Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года отклонил иск «ВКонтакте», посчитав, что у нее нет исключительного права на базу данных, поскольку ее создавали сами пользователи. 6 февраля апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск «ВКонтакте», признав, что структура данных пользователей все же является базой данных истца, на организацию и поддержание которой он понес затраты, напоминает «Коммерсант».
Речь идет о программе ООО "Дабл", которая позволяет, в частности, проводить оценку кредитоспособности людей и выявлять риски мошенничества в интересах банков, уточняет ТАСС. ПО использовало данные пользователей соцсети для оказания услуг. Одна из программ "Дабл" - Double Search - содержит данные 36 млн пользователей "Вконтакте", сообщили представители истца.
Ранее Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года отклонил иск «ВКонтакте», посчитав, что у нее нет исключительного права на базу данных, поскольку ее создавали сами пользователи. 6 февраля апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск «ВКонтакте», признав, что структура данных пользователей все же является базой данных истца, на организацию и поддержание которой он понес затраты, напоминает «Коммерсант».