Погода в Липецке

42 минуты назад

Погода выходных: небольшие дожди задерживают наступление тепла в Липецкой области

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Погода выходных: небольшие дожди задерживают наступление тепла в Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область продолжит находиться под влиянием малоподвижного Атлантического циклона — погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем также небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы и град. Ветер переменный, 6-11 м/сек., при грозах возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 20 до 22 градусов тепла.

13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 9 градусов тепла.

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Комментарии (2)

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гость 1

4 минуты назад
приезжай согрею)
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Елена

22 минуты назад
мне очень холодно.
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