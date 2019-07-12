Погода выходных: небольшие дожди задерживают наступление тепла в Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область продолжит находиться под влиянием малоподвижного Атлантического циклона — погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем также небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы и град. Ветер переменный, 6-11 м/сек., при грозах возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 18 до 23 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 20 до 22 градусов тепла.



13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 9 градусов тепла.



