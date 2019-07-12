Серийную мошенницу из Подмосковья, мать пятерых детей, осудили в Липецке

За мошенничество с использованием сайта бесплатных объявлений в Липецке осуждена 37-летняя жительница Подмосковья.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 37-летней жительницы Московской области, которую районный суд признал виновной в мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, 15 мая этого года Октябрьский суд Липецка вынес приговор 37-летней жительнице города Лосино-Петровский Московской области. Женщина признана виновной в том, что 30 ноября 2018 года мошенническим способом завладела деньгами 27-летней липчанки в размере 16100 рублей.



В ноябре 2018 года 37-летняя жительница Подмосковья разместила на сайте бесплатных объявлений «Avito» ложное объявление о продаже детской коляски за 17 000 рублей. На объявление откликнулась жительница Липецка. После переговоров по мобильным телефонам цена за коляску была снижена. Однако покупательницу попросили заплатить ещё 2100 рублей за доставку. Липчанка перевела на банковский счёт, указанный осуждённой, 16100 рублей, после чего 37-летняя жительница Подмосковья перестала выходить на связь.



Суд рассмотрел дело в особом порядке: женщина полностью признала вину, написала явку с повинной, дала признательные показания, где описала все подробности совершения мошеннических действий, в таких случаях выносится мягкий приговор. Однако изучив материалы о личности подсудимой, суд пришёл к выводу о невозможности назначения наказания, не связанного с ее изоляцией от общества.



Суд установил, что женщина систематически занималась мошенничеством на сайтах бесплатных объявлений. В основном она размещала объявления о продаже товаров для детей (детской одежды, колясок, стульчиков для кормления), а также экзотических животных (попугаев какаду, детёнышей обезьяны капуцин, яванских макак и т.д.). Впервые 37-летняя жительница Подмосковья привлекалась к уголовной ответственности еще в 2013 году, но дело было прекращено за примирением сторон. Впоследствии женщина неоднократно становилась фигуранткой аналогичных уголовных дел. В деле имеются пять приговоров судов Московской и Калужской областей 2014-2017 годов, которыми она признавалась виновной в мошенничестве. Так, по приговору 2014 года потерпевшими проходят 18 лиц. Общая сумма нанесённого им материального ущерба превышает 125 тыс руб. Тем не менее, суды долгое время избирали для осуждённой наказания, не связанные с лишением свободы, поскольку у женщины на иждивении находятся пятеро несовершеннолетних детей 2002-2018 годов рождения.



По приговору Подольского городского суда Московской области от 10 апреля 2017 года 37-летней жительнице Подмосковья было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Однако осуждённая не явилась самостоятельно в колонию для отбытия наказания, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.



Учитывая все обстоятельства, Октябрьский суд признал 37-летнюю женщину виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба и назначил ей наказание в виде 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, присоединив при этом наказание, не отбытое ею по предыдущему приговору.



С приговором не согласилась осуждённая. Она подала апелляционную жалобу в Липецкий областной суд, Женщина указала на смягчающее обстоятельство – наличие пятерых несовершеннолетних детей (троих воспитывает мать осуждённой, два ребёнка, 2017 и 2018 годов рождения, находятся в доме малютки). Сообщила также, что её мать имеет слабое здоровье и не может полноценно осуществлять опеку над всеми детьми.



Липецкий областной суд рассмотрев в порядке апелляции уголовное дело, пришёл к выводу о необходимости изменить приговор. Суд районного звена избрал местом отбывания наказания колонию общего режима. Липецкий областной суд изменил вид исправительного учреждения на колонию-поселение. В остальном же вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.

