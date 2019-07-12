В России
сегодня, 12:58
Visa сделала важное заявление на фоне слухов в СМИ
Платежная система не намерена уходить из России.
Компания Visa намерена по-прежнему обеспечивать бесперебойную работу платежной системы в России, российский рынок стратегически важен для нее. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном прекращении работы системы в России.
Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе». Изменения предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. В связи с этим работающим на территории России МПС придется внести изменения в правила работы на российском рынке. Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB, перечислял «Коммерсант».
В компании Visa подчеркнули, что статья «Коммерсанта» основана на предположении. «Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».
Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе». Изменения предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. В связи с этим работающим на территории России МПС придется внести изменения в правила работы на российском рынке. Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB, перечислял «Коммерсант».
В компании Visa подчеркнули, что статья «Коммерсанта» основана на предположении. «Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».