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Порошенко грозит люстрация
Зеленский намерен ограничить бывшего президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под данный закон подпадает и бывший украинский лидер Пётр Порошенко, уточняет RT. Согласно пояснительной записке к документу, главная цель такой инициативы — прекращение злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.
Также законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры люстрации, пишут «Известия». Люстрации, считает Зеленский, должны быть подвергнуты чиновники, которые занимали какие-либо должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию. Это касается президента, премьера, спикера Рады, министров, главы Нацбанка, глав СБУ и СНБО и других топ-чиновников.
Люстрация (от лат. lustratio — очищение посредством жертвоприношения) — законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти. Люстрационные процессы в широком смысле этого слова происходили в различные годы в странах Европы, освободившихся от нацистской власти, в странах Латинской Америки (при переходе от военных диктатур к демократическому правлению), а также в ЮАР и Ираке. В странах Латинской Америки и Южной Африке на практике наказание понесли лишь немногие представители прежней власти; люстрация в этих случаях превращалась в процесс национального примирения, который становился успешным как раз потому, что элиты, возникшие и процветавшие при старой власти, сильно не пострадали
Также законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры люстрации, пишут «Известия». Люстрации, считает Зеленский, должны быть подвергнуты чиновники, которые занимали какие-либо должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию. Это касается президента, премьера, спикера Рады, министров, главы Нацбанка, глав СБУ и СНБО и других топ-чиновников.
Люстрация (от лат. lustratio — очищение посредством жертвоприношения) — законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти. Люстрационные процессы в широком смысле этого слова происходили в различные годы в странах Европы, освободившихся от нацистской власти, в странах Латинской Америки (при переходе от военных диктатур к демократическому правлению), а также в ЮАР и Ираке. В странах Латинской Америки и Южной Африке на практике наказание понесли лишь немногие представители прежней власти; люстрация в этих случаях превращалась в процесс национального примирения, который становился успешным как раз потому, что элиты, возникшие и процветавшие при старой власти, сильно не пострадали