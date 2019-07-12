В мире
сегодня, 12:40
Турция получила российские С-400
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Страна заявила о начале поставки вооружения.
Первые компоненты российских зенитных ракетных систем С-400 доставлены в Анкару. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции. Партия комплектующих российского вооружения поступила на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара. Поставки начались 12 июля, сообщает РБК на ссылкой на официальное заявление.
В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию, пишет РИА Новости. Сделку заключили в 2017 году. По ее условиям Россия поставит Турции четыре дивизиона за $ 2,5 млрд. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, которая входит в НАТО, уточняет RT. 20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением между Анкарой и Москвой о поставках С-400.
Фото: cdni.rt.com
В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию, пишет РИА Новости. Сделку заключили в 2017 году. По ее условиям Россия поставит Турции четыре дивизиона за $ 2,5 млрд. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, которая входит в НАТО, уточняет RT. 20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением между Анкарой и Москвой о поставках С-400.
Фото: cdni.rt.com
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