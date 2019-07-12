В мире

сегодня, 12:40

Турция получила российские С-400

121
#вооружение
Турция получила российские С-400

Страна заявила о начале поставки вооружения.

Первые компоненты российских зенитных ракетных систем С-400 доставлены в Анкару. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции. Партия комплектующих российского вооружения поступила на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара. Поставки начались 12 июля, сообщает РБК на ссылкой на официальное заявление.

В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию, пишет РИА Новости. Сделку заключили в 2017 году. По ее условиям Россия поставит Турции четыре дивизиона за $ 2,5 млрд. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, которая входит в НАТО, уточняет RT. 20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением между Анкарой и Москвой о поставках С-400.

Фото: cdni.rt.com
121
#вооружение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Порошенко грозит люстрация
#лстрация #Украина
Порошенко грозит люстрация

сегодня, 12:53

В мире
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»

сегодня, 10:18

В мире
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

сегодня, 10:06

В мире
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

сегодня, 10:02

В мире
Ученые нашли новый метод похудения
#похудение
Ученые нашли новый метод похудения

10.07.2019 10:59

В мире
Трамп намерен поставить флаг США на Марсе
#Трамп #космос #США
Трамп намерен поставить флаг США на Марсе

05.07.2019 11:15

В мире