сегодня, 10:42
Авиашоу, концерты и парад аэростатов: полная программа Дня города
С 17 по 21 июля Липецк празднует День города и День металлургов. Мы публикуем подготовленный мэрией полный список всех мероприятий праздника — от авиашоу над рекой Воронеж до светового шоу и салюта на площади Петра Великого.
Праздничный концерт ПАО «НЛМК» для ветеранов. По приглашениям.
Место: Стадион «Металлург».
18.00-18.30 Танцевальный пролог.
18.30-20.00 Концерт ВИА «Самоцветы».
Трансляция на экране на Липецком городище.
18 июля
14.00 – открытие памятника Виктору Сорокину, бульвар Сорокина, открытие скейтпарка и праздничный концерт ПАО «НЛМК» для жителей Липецка.
Место: парк Победы.
17.30 -18.00 – открытие скейтпарка.
18.00 -19.30 – праздничная программа парка.
19.20 -19.30 – выступление почётных гостей.
19.30-21.00 – концерт Аврама Руссо.
21.00-22.30 – праздничная программа парка.
Трансляция на экране на Липецком городище
19 июля
10.00 – первый этап открытия парка Металлургов (велоквесты для детей и взрослых, выступление почётных гостей).
12.00 – открытие Доски почёта «Трудовая слава города Липецка».
Место: Липецкий академический театр драмы им Л.Н. Толстого.
18.00 – торжественное награждение государственными наградами работников ПАО «НЛМК», выступление почётных гостей, концерт «Хора Турецкого». По приглашениям.
Трансляция на экране в парке Победы.
18.00-22.30 Молодёжный фестиваль «BLACK STAR».
Место: липецкое городище.
18.00-19.30 – танцевальный батл.
19.30-22.30 – концерт.
22.30 – выступление почётных гостей.
22.30 – фейерверк.
19–21 июля – фестиваль этнокультуры «Липецкое городище»
Место: Нижний парк с 19 по 21 июля.
20 июля
Авиашоу, водный парад, детский праздник
Место: Набережная.
11.30 –14.00 – детский анимационный праздник.
12.00 –12.23 – авиашоу.
12.23 –12.30 – показательные выступления парашютистов.
12.30 –12.45 – водный парад.
12.00 –13.00 – соревнования по пляжным футболу и волейболу.
Фестиваль воздухоплавателей «Над нашими домами»
8.00 –18.40 – пролёт над городом.
18.40 –19.00 – заход над площадью Петра.
19.20 –20.15 – пролёт над городом.
21.30 –22.30 – свечение на пл. Петра.
В Фестивале воздухоплавания принимают участие 10 рейтинговых пилотов тепловых аэростатов России.
Городской праздник «От прошлого к будущему».
Место: площадь Петра Великого.
Трансляция на экране на Липецком городище.
18.00 – DJ Шмелев.
20.00 – выступление Шоу-дуэта «Воробьи» (г. Витебск).
20.35–20.45 – выступление сольных исполнителей.
20.45–21.00 – выступление ВИА «Василек» (г. Старый Оскол).
21.10–21.30 – «Казаки России».
21:30–22:30 – выступление группы «Градусы».
22:40 – световое шоу.
22:45 – праздничный салют с трех точек, прописанный под музыкальное сопровождение.
а 21 июля
Татьяна
игорь
Не, ну
Не , ну
Анна
Бредик
Я
если попадется пилот -маньяк
никто не проверяет корзину пилота