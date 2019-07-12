Авиашоу, концерты и парад аэростатов: полная программа Дня города

С 17 по 21 июля Липецк празднует День города и День металлургов. Мы публикуем подготовленный мэрией полный список всех мероприятий праздника — от авиашоу над рекой Воронеж до светового шоу и салюта на площади Петра Великого.

17 июня



Праздничный концерт ПАО «НЛМК» для ветеранов. По приглашениям.



Место: Стадион «Металлург».



18.00-18.30 Танцевальный пролог.



18.30-20.00 Концерт ВИА «Самоцветы».



Трансляция на экране на Липецком городище.



18 июля



14.00 – открытие памятника Виктору Сорокину, бульвар Сорокина, открытие скейтпарка и праздничный концерт ПАО «НЛМК» для жителей Липецка.



Место: парк Победы.



17.30 -18.00 – открытие скейтпарка.



18.00 -19.30 – праздничная программа парка.



19.20 -19.30 – выступление почётных гостей.



19.30-21.00 – концерт Аврама Руссо.



21.00-22.30 – праздничная программа парка.



Трансляция на экране на Липецком городище



19 июля



10.00 – первый этап открытия парка Металлургов (велоквесты для детей и взрослых, выступление почётных гостей).



12.00 – открытие Доски почёта «Трудовая слава города Липецка».



Место: Липецкий академический театр драмы им Л.Н. Толстого.



18.00 – торжественное награждение государственными наградами работников ПАО «НЛМК», выступление почётных гостей, концерт «Хора Турецкого». По приглашениям.



Трансляция на экране в парке Победы.



18.00-22.30 Молодёжный фестиваль «BLACK STAR».



Место: липецкое городище.



18.00-19.30 – танцевальный батл.



19.30-22.30 – концерт.



22.30 – выступление почётных гостей.



22.30 – фейерверк.



19–21 июля – фестиваль этнокультуры «Липецкое городище»



Место: Нижний парк с 19 по 21 июля.



20 июля



Авиашоу, водный парад, детский праздник



Место: Набережная.



11.30 –14.00 – детский анимационный праздник.

12.00 –12.23 – авиашоу.

12.23 –12.30 – показательные выступления парашютистов.

12.30 –12.45 – водный парад.

12.00 –13.00 – соревнования по пляжным футболу и волейболу.



Фестиваль воздухоплавателей «Над нашими домами»



8.00 –18.40 – пролёт над городом.

18.40 –19.00 – заход над площадью Петра.

19.20 –20.15 – пролёт над городом.

21.30 –22.30 – свечение на пл. Петра.



В Фестивале воздухоплавания принимают участие 10 рейтинговых пилотов тепловых аэростатов России.



Городской праздник «От прошлого к будущему».



Место: площадь Петра Великого.



Трансляция на экране на Липецком городище.



18.00 – DJ Шмелев.



20.00 – выступление Шоу-дуэта «Воробьи» (г. Витебск).



20.35–20.45 – выступление сольных исполнителей.



20.45–21.00 – выступление ВИА «Василек» (г. Старый Оскол).



21.10–21.30 – «Казаки России».



21:30–22:30 – выступление группы «Градусы».



22:40 – световое шоу.



22:45 – праздничный салют с трех точек, прописанный под музыкальное сопровождение.



