Общество

сегодня, 10:42

Авиашоу, концерты и парад аэростатов: полная программа Дня города

17 3053
#День города
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Авиашоу, концерты и парад аэростатов: полная программа Дня города

С 17 по 21 июля Липецк празднует День города и День металлургов. Мы публикуем подготовленный мэрией полный список всех мероприятий праздника — от авиашоу над рекой Воронеж до светового шоу и салюта на площади Петра Великого. 

17 июня

Праздничный концерт ПАО «НЛМК» для ветеранов. По приглашениям. 

Место: Стадион «Металлург».

18.00-18.30 Танцевальный пролог.

18.30-20.00 Концерт ВИА «Самоцветы».

Трансляция на экране на Липецком городище.

18 июля

14.00 – открытие памятника Виктору Сорокину, бульвар Сорокина, открытие скейтпарка и праздничный концерт ПАО «НЛМК» для жителей Липецка.

Место: парк Победы.

17.30 -18.00 – открытие скейтпарка.

18.00 -19.30 – праздничная программа парка.

19.20 -19.30 – выступление почётных гостей.

19.30-21.00 – концерт Аврама Руссо.

21.00-22.30 – праздничная программа парка.

Трансляция на экране на Липецком городище

19 июля

10.00 – первый этап открытия парка Металлургов (велоквесты для детей и взрослых, выступление почётных гостей).

12.00 – открытие Доски почёта «Трудовая слава города Липецка».

Место: Липецкий академический театр драмы им Л.Н. Толстого.

18.00 – торжественное награждение государственными наградами работников ПАО «НЛМК», выступление почётных гостей, концерт «Хора Турецкого». По приглашениям.

Трансляция на экране в парке Победы.

18.00-22.30 Молодёжный фестиваль «BLACK STAR».

Место: липецкое городище.

18.00-19.30 – танцевальный батл.

19.30-22.30 – концерт. 

22.30 – выступление почётных гостей.

22.30 – фейерверк.

19–21 июля – фестиваль этнокультуры «Липецкое городище»

Место: Нижний парк с 19 по 21 июля. 

20 июля 

Авиашоу, водный парад, детский праздник

Место: Набережная.

11.30 –14.00 – детский анимационный праздник.
12.00 –12.23 – авиашоу.
12.23 –12.30 – показательные выступления парашютистов.
12.30 –12.45 – водный парад.
12.00 –13.00 – соревнования по пляжным футболу и волейболу.

Фестиваль воздухоплавателей «Над нашими домами»

8.00 –18.40 – пролёт над городом.
18.40 –19.00 – заход над площадью Петра.
19.20 –20.15 – пролёт над городом.
21.30 –22.30 – свечение на пл. Петра.

В Фестивале воздухоплавания принимают участие 10 рейтинговых пилотов тепловых аэростатов России.

Городской праздник «От прошлого к будущему».

Место: площадь Петра Великого.

Трансляция на экране на Липецком городище.

18.00 – DJ Шмелев.

20.00 – выступление Шоу-дуэта «Воробьи» (г. Витебск).

20.35–20.45 – выступление сольных исполнителей.

20.45–21.00 – выступление ВИА «Василек» (г. Старый Оскол).

21.10–21.30 – «Казаки России».

21:30–22:30 – выступление группы «Градусы».

22:40 – световое шоу. 

22:45 – праздничный салют с трех точек, прописанный под музыкальное сопровождение.

17 3053
#День города
1

Комментарии (17)

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а 21 июля

14 минут назад
какая программа? (кроме экофестиваля на городище? И что, воздушные шары с 8 утра будут летать? Или всё-таки с 18-00
ответить

Татьяна

15 минут назад
Молодцы
ответить

игорь

26 минут назад
Да уж, причем здесь дженифер лопес я сказал что там будут по пригласительным других жителей липецка не будет.Чем читать очки надень
ответить

Не, ну

43 минуты назад
Не , ну, А что слово не п р и е д ет ,теперь запретное. Город 48-Вы лошары полные.
ответить

Не , ну

44 минуты назад
Да уж, конечной АС ДС или Мадона к нам не * , но что то попутёвей чем фанерные "Самоцветы" и Аврам Руссо можно найти. Да и "Градусы" -ставропольские колхозники. Даром , что земляки нашего лысого ВРИО.
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Анна

46 минут назад
А где Алла Пугачева со своим молодым?? Где наши деньги??
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Бредик

47 минут назад
Надо своей братве дать отдохнуть
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Я

56 минут назад
На хрена нам эта подвывающаа чурка ? На путных певцов бабла не хватило ?
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если попадется пилот -маньяк

57 минут назад
то он может погубить с высоты 200 метров пол-города Липецка на площади
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никто не проверяет корзину пилота

сегодня, 11:32
а ведь туда можно спрятать хоть 3 ящика гранат
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