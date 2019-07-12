Происшествия

31 минуту назад

Под Липецком чуть не случился большой пожар

477
#пожар
Под Липецком чуть не случился большой пожар

11 июля около семи вечера в селе Косыревка Липецкого района на улице Садовой загорелся дровяной сарай. Пожарные остановили распространение огня на соседние строения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушение пожара осложнялось удаленностью источника воды, плотной застройкой земельных участков – усилия пожарных были направлены на защиту соседних строений.

В результате пожара сарай сгорел почти полностью, погибших и пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте происшедшего работают дознаватели Главного управления МЧС России по Липецкой области.

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Напомним, что на территории региона введен особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня, штраф за костры может достигнуть 4000 рублей.
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#пожар

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