Под Липецком чуть не случился большой пожар

11 июля около семи вечера в селе Косыревка Липецкого района на улице Садовой загорелся дровяной сарай. Пожарные остановили распространение огня на соседние строения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушение пожара осложнялось удаленностью источника воды, плотной застройкой земельных участков – усилия пожарных были направлены на защиту соседних строений.В результате пожара сарай сгорел почти полностью, погибших и пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте происшедшего работают дознаватели Главного управления МЧС России по Липецкой области.Напомним, что на территории региона введен особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня, штраф за костры может достигнуть 4000 рублей.