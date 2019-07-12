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42 минуты назад

Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»

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Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь. Об этом рассказал управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По его словам, представители Константинополя связывались с президентом Украины Владимиром Зеленским во вопросу передачи святынь в подчинение Фанара, как обещал экс-глава государства Петр Порошенко.

«Не получилось. Эммануил (епископ Константинопольской православной церкви и митрополит Галльский. — Ред.) выставил Епифанию (глава «новой церкви» Думенко. — Ред.) счет», — рассказал Антоний в эфире NewsOne.

По его словам, теперь приходы православной церкви Украины (ПЦУ) должны платить Константинопольскому патриархату от €4 тыс. до €20 тыс.

Такие меры в свою очередь вызвали недовольство бывшего главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета.

В декабре 2018 года на Украине на основе двух неканонических церквей при прямом вмешательстве экс-президента Петра Порошенко была создана «Православная церковь Украины», которая в феврале получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея.

Взамен Киев пообещал передать в подчинение Константинополю ряд храмов и святынь.

Каноническая Украинская православная церковь и Русская православная церковь отметили незаконность ПЦУ и назвали ее автокефалию пустышкой и следствием политических действий, сообщает iz.ru.

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