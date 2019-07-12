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44 минуты назад

Трамп решил узнать гражданство жителей США в обход переписи

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Президент США Дональд Трамп пообещал подписать 12 июля указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве людей, постоянно находящихся в Штатах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он выразил недовольство тем, что предложение внести в анкеты грядущей переписи населения в 2020 году графу о гражданстве не позволило бы провести мероприятие в назначенные сроки.

Теперь после подписания документа каждое министерство должно будет передать министерству торговли все запрошенные записи о числе граждан и мигрантов в стране. Речь также идет о базах данных министерства внутренней безопасности, а также Управления социального страхования.

«У нас много информации во многих наших ведомствах. Мы заглянем под каждый камень. Бюро переписи подсчитало, что, используя имеющуюся информацию, оно может установить гражданство 90% нашего населения или более того», — отметил Трамп.

19 июня Трамп заявил, в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек.

Инициатива президента подверглась широкой критике, в том числе со стороны членов демократической партии. Так, председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала намерения Трампа «актом абсолютной злобы». По ее словам, соответствующая практика борьбы с нелегальной миграцией является жестокой, неэффективной и дискриминационной, сообщает iz.ru

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