44 минуты назад
Трамп решил узнать гражданство жителей США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать 12 июля указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве людей, постоянно находящихся в Штатах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Теперь после подписания документа каждое министерство должно будет передать министерству торговли все запрошенные записи о числе граждан и мигрантов в стране. Речь также идет о базах данных министерства внутренней безопасности, а также Управления социального страхования.
«У нас много информации во многих наших ведомствах. Мы заглянем под каждый камень. Бюро переписи подсчитало, что, используя имеющуюся информацию, оно может установить гражданство 90% нашего населения или более того», — отметил Трамп.
19 июня Трамп заявил, в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек.
Инициатива президента подверглась широкой критике, в том числе со стороны членов демократической партии. Так, председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала намерения Трампа «актом абсолютной злобы». По ее словам, соответствующая практика борьбы с нелегальной миграцией является жестокой, неэффективной и дискриминационной, сообщает iz.ru