В России

51 минуту назад

В Тыве десять человек утонули при падении автомобиля в реку

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В Тыве десять человек утонули при падении автомобиля в реку

В Тыве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Уточняется, что среди утонувших шестеро несовершеннолетних.
Инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе. Полиции о случившемся рассказал местный житель.
По его словам, автомобиль "УАЗ" пытался "пересечь вброд" реку Шуй, но опрокинулся и затонул.
На месте работает следственно-оперативная группа, сейчас пытаются установить точное количество жертв, сообщает ria.ru

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