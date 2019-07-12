В России
51 минуту назад
В Тыве десять человек утонули при падении автомобиля в реку
В Тыве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Уточняется, что среди утонувших шестеро несовершеннолетних.
Инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе. Полиции о случившемся рассказал местный житель.
По его словам, автомобиль "УАЗ" пытался "пересечь вброд" реку Шуй, но опрокинулся и затонул.
На месте работает следственно-оперативная группа, сейчас пытаются установить точное количество жертв, сообщает ria.ru
Инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе. Полиции о случившемся рассказал местный житель.
По его словам, автомобиль "УАЗ" пытался "пересечь вброд" реку Шуй, но опрокинулся и затонул.
На месте работает следственно-оперативная группа, сейчас пытаются установить точное количество жертв, сообщает ria.ru