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55 минут назад

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной. В украинском ведомстве заявили о «демонстрации репрессивной политики».

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности «Всемирного конгресса украинцев», — сказано в заявлении.

В МИД Украины призвали усилить дипломатическое давление на Россию.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) «Всемирный конгресс украинцев». Отмечается, что деятельность указанной НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», сообщает russian.rt.com

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