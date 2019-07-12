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Стадион Военного городка готов для устройства футбольного поля

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#реконструкция #Военный городок
Стадион Военного городка готов для устройства футбольного поля

Укладывать газон начнут уже на следующей неделе. 

Как сообщил соинвестор проекта, предприниматель Владимир Чеботарев, подготовительные работы к реконструкции завершены. Площадку стадиона разровняли, на ней устроена дренажная  «подушка» из щебня и песка. Эта подушка поможет избежать сырости на расположенном в низине стадионе.

Уже на следующей неделе на стадионе должно начаться  устройство искусственного газона футбольного поля. По его периметру появятся беговые дорожки с безопасным полимерным покрытием. Накануне был залит фундамент административного  здания, где будут устроены кабинеты и раздевалки.

Исполнители проекта определяются с дизайном открытых трибун и местом их размещения. В ходе реконструкции приведут в порядок подъезды к стадиону, появится место для парковки автомобилей. Предполагается, что первых посетителей стадион примет в начале сентября.

Решение реанимировать заброшенный стадион было принято в апреле, когда в Военном городке побывали руководители города и региона.  


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#реконструкция #Военный городок

Комментарии (10)

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Перри Мейсон

4 минуты назад
Ну да, ага.. Зато как были этому рады владельцы Метро!!!
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Ну да

17 минут назад
Перри Мейсон, Только едерасты могут снести один из крупнейших крытых легкоатлетических манежей в Европе и с огромной помпой строить заштатную футбольную площадку. Идиоты.
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А при какой власти

19 минут назад
забросили стадион. Неужели при советской. Да , нет. Уже при едерастовской.
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Хех

19 минут назад
Как всё легко ))) То есть по сути ещё нет проекта (всё только определяется) нет государственной экспертизы, но разрешение на строительство уже есть! и во всю строят!!! А проект подгоняется следом.... Ну конечно, впереди же выборы! Ну что вы пристали с этими законами!!!
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На фонеразваленных Катящихся камней-

20 минут назад
эта новость вообще не о чём. При СССР в каждом дворе была хоккейная коробка и нормальное футбольное поле пришколе. Вспоминаю стадион "Юность" при 30 школе.
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Заваркина

30 минут назад
А в новых кабинетах рассядутся мои односельчане и будут руководить стадионом. Им тоже надо в городе руководящие должности!
ответить

Перри Мейсон

39 минут назад
Отличная новость!
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Виктор

40 минут назад
Есть в нашей жизни место и радостным новостям.
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Коренная липчанка

50 минут назад
Очень хорошая новость!! Очень нужны такие объекты.
ответить

Лу Лу

52 минуты назад
Ура!
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