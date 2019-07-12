сегодня, 09:59
Стадион Военного городка готов для устройства футбольного поля
Укладывать газон начнут уже на следующей неделе.
Уже на следующей неделе на стадионе должно начаться устройство искусственного газона футбольного поля. По его периметру появятся беговые дорожки с безопасным полимерным покрытием. Накануне был залит фундамент административного здания, где будут устроены кабинеты и раздевалки.
Исполнители проекта определяются с дизайном открытых трибун и местом их размещения. В ходе реконструкции приведут в порядок подъезды к стадиону, появится место для парковки автомобилей. Предполагается, что первых посетителей стадион примет в начале сентября.
Решение реанимировать заброшенный стадион было принято в апреле, когда в Военном городке побывали руководители города и региона.
Перри Мейсон
Ну да
А при какой власти
Хех
На фонеразваленных Катящихся камней-
Заваркина
Перри Мейсон
Виктор
Коренная липчанка
Лу Лу