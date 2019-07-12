Стадион Военного городка готов для устройства футбольного поля

Укладывать газон начнут уже на следующей неделе.

Как сообщил соинвестор проекта, предприниматель Владимир Чеботарев, подготовительные работы к реконструкции завершены. Площадку стадиона разровняли, на ней устроена дренажная «подушка» из щебня и песка. Эта подушка поможет избежать сырости на расположенном в низине стадионе.Уже на следующей неделе на стадионе должно начаться устройство искусственного газона футбольного поля. По его периметру появятся беговые дорожки с безопасным полимерным покрытием. Накануне был залит фундамент административного здания, где будут устроены кабинеты и раздевалки.Исполнители проекта определяются с дизайном открытых трибун и местом их размещения. В ходе реконструкции приведут в порядок подъезды к стадиону, появится место для парковки автомобилей. Предполагается, что первых посетителей стадион примет в начале сентября.

Решение реанимировать заброшенный стадион было принято в апреле, когда в Военном городке побывали руководители города и региона.