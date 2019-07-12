Происшествия

сегодня, 08:19

Липчанин за месяц обокрал три магазина

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#кража #грабеж #магазин
Липчанин за месяц обокрал три магазина

Преступник брал сладости и посуду.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор местному жителю, обвиняемому в серии магазинных краж и грабеже. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления и отсидел за них в колонии полтора года.

Установлено, что подсудимый за месяц обокрал три магазина. Одна из попыток кражи переросла в грабеж. Преступления были совершены в период с 26 января до 18 февраля. 26 января злоумышленник обокрал магазин на улице Водопьянова. После его визита сотрудники торговой точки не досчитались 11 плиток молочного шоколада «Дав», 16 плиток шоколада «Аленка», 3 упаковок кофе «Нескафе Голд» и 2 упаковок кофе «Давыдов Рич Арома». Все товары мужчина прятал в надетые на нем спортивные брюки и незамеченным вышел из магазина.

На новую кражу злоумышленник отправился на следующий день. В торговом центре на улице Катукова он зашел в магазин домашней утвари. Преступнику удалось украсть с прилавков жаровню с антипригарным покрытием с крышкой и тремя съемными ручками. Его никто не заметил, мужчина покинул торговый павильон.

18 февраля преступник решил поживиться товарами магазина на улице Циолковского. Там он хотел украсть ковшик с крышкой. Злоумышленник спрятал утварь под одеждой, но его заметил сотрудник магазина. Кража переросла в грабеж. Мужчине удалось сбежать с места преступления.

Липчанин признался во всех преступлениях. Суд наказал преступника 1,5 годами лишения свободы. С учетом непогашенных ранее судимостей мужчине придется провести в колонии общего режима два года.
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#кража #грабеж #магазин

Комментарии (3)

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русский язык

14 минут назад
не "сладости", а "сласти"
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Серый

45 минут назад
Недосчитались это значит магазин повесил недостачю на него.
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Мама Стифлера

57 минут назад
Это не вор, а просто клептоман - тырит всякую фигню, как сорока. Его лечить надо. Лоботомия поможет
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