Липчанин за месяц обокрал три магазина

Преступник брал сладости и посуду.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор местному жителю, обвиняемому в серии магазинных краж и грабеже. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления и отсидел за них в колонии полтора года.



Установлено, что подсудимый за месяц обокрал три магазина. Одна из попыток кражи переросла в грабеж. Преступления были совершены в период с 26 января до 18 февраля. 26 января злоумышленник обокрал магазин на улице Водопьянова. После его визита сотрудники торговой точки не досчитались 11 плиток молочного шоколада «Дав», 16 плиток шоколада «Аленка», 3 упаковок кофе «Нескафе Голд» и 2 упаковок кофе «Давыдов Рич Арома». Все товары мужчина прятал в надетые на нем спортивные брюки и незамеченным вышел из магазина.



На новую кражу злоумышленник отправился на следующий день. В торговом центре на улице Катукова он зашел в магазин домашней утвари. Преступнику удалось украсть с прилавков жаровню с антипригарным покрытием с крышкой и тремя съемными ручками. Его никто не заметил, мужчина покинул торговый павильон.



18 февраля преступник решил поживиться товарами магазина на улице Циолковского. Там он хотел украсть ковшик с крышкой. Злоумышленник спрятал утварь под одеждой, но его заметил сотрудник магазина. Кража переросла в грабеж. Мужчине удалось сбежать с места преступления.



Липчанин признался во всех преступлениях. Суд наказал преступника 1,5 годами лишения свободы. С учетом непогашенных ранее судимостей мужчине придется провести в колонии общего режима два года.