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57 минут назад
Липецкая вечЁрка: выбитый глаз, падение цен и сгоревшая иномарка
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 11 июля.
Сегодня внимание липчан было приковано к происшествию в детском оздоровительном комплексе «Березка». Там 9 –летняя внучка фельдшера лагеря получила серьезную травму: у девочки выбит глаз. Врачи дают неутешительные прогнозы. У семьи девочки и руководства лагеря разные версии происшествия: девочка говорит, что ей кинул в глаз палку мальчик, дирекция «Березки» говорит о несчастном случае, который спровоцировал ветер. В происшествии разберутся правоохранительные органы и управление образования. Ситуацию на контроль взял Игорь Артамонов.
Утро в Липецке началось с ДТП на кольце улиц Стаханова и Свиридова. Там после столкновения с «Пежо» вспыхнул «Вольво». Авария попала на запись уличных камер. Водителю «Вольво» удалось спастись: он вовремя выскочил из машины.
Читатели не смогли оставить без внимания сообщение «Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся». Липчане оставили по этому поводу почти сотню комментариев. Согласны ли они с выводами счетоводов?
Тем временем кандидаты в губернаторы начали встречи с депутатами, то есть прохождение муниципального фильтра. «Прибыв к зданию Хлевенского районного Совета за сорок минут до начала встречи, мы увидели свежепостеленный асфальт у здания и даже успели прилипнуть к нему подошвами обуви. За нашей спиной стрекотали выкашивающие газоны триммеры, а у входа в райсовет суетились члены штаба кандидата от ЛДПР: они установили столик с партийной символикой, флаги и портреты Александра Шерина и стали пытаться собирать подписи прохожих за разработанный депутатом Госдумы законопроект о «детях войны». Сам Александр Шерин в это время делал селфи».
Утро в Липецке началось с ДТП на кольце улиц Стаханова и Свиридова. Там после столкновения с «Пежо» вспыхнул «Вольво». Авария попала на запись уличных камер. Водителю «Вольво» удалось спастись: он вовремя выскочил из машины.
Читатели не смогли оставить без внимания сообщение «Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся». Липчане оставили по этому поводу почти сотню комментариев. Согласны ли они с выводами счетоводов?
Тем временем кандидаты в губернаторы начали встречи с депутатами, то есть прохождение муниципального фильтра. «Прибыв к зданию Хлевенского районного Совета за сорок минут до начала встречи, мы увидели свежепостеленный асфальт у здания и даже успели прилипнуть к нему подошвами обуви. За нашей спиной стрекотали выкашивающие газоны триммеры, а у входа в райсовет суетились члены штаба кандидата от ЛДПР: они установили столик с партийной символикой, флаги и портреты Александра Шерина и стали пытаться собирать подписи прохожих за разработанный депутатом Госдумы законопроект о «детях войны». Сам Александр Шерин в это время делал селфи».
537