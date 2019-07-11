В России

53 минуты назад

В России может появиться доступный спутниковый интернет

142
#интернет

К работе в России может приступить британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему мир. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть этот вопрос на заседании 30 июля. 


Эту информацию «Известиям» подтвердили два источника, близких к комиссии. 

Услуги OneWeb могут быть востребованы в России, в частности, на Крайнем Севере и в других местах, где пока не так доступен интернет. 

Вопрос о выделении частот для работы OneWeb должен был решиться еще осенью прошлого года. Однако тогда против выступила ФСБ. Там считали, что проект может носить разведывательный характер, а также создаст дополнительную конкуренцию российским операторам. 

По словам руководителя спутникового проекта AltegroSky Сергея Пехтерева, риск конкуренции действительно есть, однако пока не известно, сколько будут стоить абонентские терминалы OneWeb, какими окажутся тарифы и будет ли удобен сам сервис. 

В настоящее время Россия занимается разработкой собственных спутниковых систем. Создание отечественных спутниковых группировок, способных конкурировать с OneWeb, запланировано в начале следующего десятилетия. 
142
#интернет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#связь
Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

49 минут назад

В России
2
Россияне стали экономить на лекарствах

вчера, 15:46

В России
Российские ученые научились искать наркотики с помощью беспилотников

вчера, 15:44

В России
Пилот потерял сознание за штурвалом самолета
#самолет #экстренная посадка
Пилот потерял сознание за штурвалом самолета

вчера, 13:36

В России
Женщина угнала машину медлительного таксиста
#такси #угон
Женщина угнала машину медлительного таксиста

вчера, 13:31

В России
Мать не лечила от ВИЧ своего ребенка
#ВИЧ #оставление в опасности
Мать не лечила от ВИЧ своего ребенка

вчера, 13:10

В России