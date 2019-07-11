Общество

9 минут назад

В Липецкой области остановилась инфляция

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#инфляция #цены
В Липецкой области остановилась инфляция

По данным официальной статистики, индекс потребительских цен в июне как в Липецкой области, так и в России в целом составил 100%. С начала года потребительские цены в регионе выросли на 2,4% (в стране — на 2,5%).

 

В июне подешевели продукты питания — на 0,6% (в целом с начала года продовольственные товары выросли в цене на 2,5%). Наибольшие темпы роста цен отмечены на крупу и бобовые, макаронные изделия, мороженое, мясные консервы, рыбопродукты, кондитерские изделия – на 1-2%. Из наблюдаемых алкогольных напитков на 0,5-1% подорожали виноградные вина, коньяк и шампанское. Вместе с тем снизились цены на яйца – на 10%, сахар – на 4%, пшеничную муку – на 2%. Среди плодовоовощной продукции снизились цены на капусту – на 52%, помидоры – на 37%, огурцы – на 34%, при этом картофель подорожал - на 24%, свекла и морковь – на 7%, фрукты и цитрусовые – на 6%. 

Непродовольственные товары подорожали на 0,3%, а с января — на 2%. В этой группе выросли цены на ювелирные изделия, нитки, моющие и чистящие средства – на 2%, постельное белье, парфюмерно-косметические товары, медицинские товары, бумажно-беловые товары, школьно-письменные товары, моторное топливо, табачные изделия – на 0,6-1%. Одновременно с этим стали дешевле персональные компьютеры, бытовые холодильники, бытовые стиральные машины – на 1-2%. 

Цены и тарифы на услуги в июне увеличились на 0,4%, а с начала года на 2,6%. Подорожали стоимость проезда в поездах дальнего следования в различных типах вагонов – на 9%, услуги беспроводной связи – на 5%, плата за проезд в такси – на 3%, санаторно-оздоровительные услуги - на 1%. Вместе с этим снизилась оплата проживания в гостинице – на 8%, сообщает Липецкстат.

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#инфляция #цены

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