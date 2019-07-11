Погода в Липецке

сегодня, 17:01

В Липецкой области холоднее обычного на 4 градуса

2 490
#дожди
В Липецкой области холоднее обычного на 4 градуса

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием Атлантического циклона — погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер западный, 5-10 м/сек., при грозах возможны порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем она составит от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем гроза. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем - от 21 до 23 градусов тепла.

День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.

2 490
#дожди

Комментарии (2)

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дима

48 минут назад
Проклятое лето!!!!!!!! Дайте Жару!!!!!!!!!!!!!
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Крутских Александр Александрович

сегодня, 17:10
Мне кажется скоро весь Липецк затопит!
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