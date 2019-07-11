НЛМК дарит липчанам серию концертов в преддверии Дня металлурга

ПАО НЛМК организует в Липецке серию выступлений звезд отечественной эстрады и трансляцию этих концертов в городах региона. На празднование Дня металлурга и Дня город в Липецк приедут любимые многими поколениями артисты — от звезд 70-х годов, ВИА «Самоцветы», до известной группы «Градусы». Информация об этом появилась на сайте НЛМК.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Новолипецкого комбината, концерты начнутся 17 июля. Вечером этого дня на стадионе «Металлург» ждут ветеранов НЛМК из Липецка и районов области. Перед ними выступят музыканты ВИА «Самоцветы». В программу концерта артисты включили самые популярные и любимые слушателями песни из своего богатого репертуара.Большая концертно-развлекательная программа пройдет в парке Победы 18 июля. Здесь выступит четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо. Певец уже бывал в Липецке. Тогда он устроил зажигательное шоу: танцевал со своими поклонницами в зале.19 июля в академическом театре драмы имени Льва Толстого пройдет торжественный вечер в честь Дня металлурга. На сцене лучшие работники Новолипецкого комбината получат государственные награды. Затем выступят артисты «Хора Турецкого». Этот талантливый коллектив завоевал все возможные награды − от премии российской музыкальной индустрии «РекордЪ» до американской «Золотой короны», их концерты признавались «Культурными событиями года», а сам «Хор» − наиболее успешным коллективом России.Все три концерта — ВИА «Самоцветы», Авраама Руссо и «Хора Турецкого» - смогут увидеть жители региона. НЛМК организует прямые трансляции выступлений в Ельце и Данкове. Ельчане смогут увидеть их на экране центральной эстрады городского парка, а данковчане - на площади у районного Дома культуры (ул. Ленина,18) и на бульваре Влюбленных (возле ЗАГСа). Для липчан 17-18 июля трансляцию концертов организуют на Липецком городище, 19 июля - на эстраде Парка Победы.НЛМК также оплатил выступление звезд на большом празднике в честь Дня города 20 июля. На площади Петра Великого в этот день выступит известная группа «Градусы». Праздничный концерт завершится красочным салютом.Помимо выступлений звезд, в череде праздничных мероприятий от НЛМК открытие после реконструкции первой очереди парка Металлургов. Для первых посетителей обновленного парка комбинат готовит развлекательную программу, которую обещают сделать интересной и детям, и взрослым.17 июля, 18.00, стадион «Металлург», концерт ВИА «Самоцветы»;18 июля, 18.00, парк Победы концертно-развлекательная программа с Авраама Руссо;19 июля, 18.00, театр имени Льва Толстого, концерт с участием артистов «Хора Турецкого»;20 июля, 18.00, площадь Петра Великого, большой праздничный концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов города, выступление гостя НЛМК - группы «Градусы». Концерт завершится праздничным салютом в 22.00.