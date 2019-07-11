Происшествия
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Избившего стариков-соседей липчанина приговорили к году исправительных работ
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Изувер в суде полностью признал свою вину.
Мировым судьей судебного участка № 18 Советского судебного района Липецка героя публикации «По прозвищу Зверь» признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья и угрозе здоровья (подсудимому были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 119 УК РФ).
… 21 ноября прошлого года 75-летняя Мария Озерняк со своим 79-летним мужем Юрием в очередной раз попали под горячую руку своего соседа по тамбуру Виктора Гудухина. В этот раз причиной вспышки ярости 34-летнего мужчины стала злосчастная железная перегородка, которой он отсек от общего с пенсионерами тамбура и свою квартиру, и общий на всех других соседей по лестничной площадке балкон (он же - пожарный выход).
- Мы купили квартиру доме по улице Октябрьской, 1 в 2004 году. А потом поняли, почему прежняя хозяйка решила ее продать: из-за соседа, этого самого Виктора. Такого хама еще нужно поискать! Все эти 14 лет он всячески над нами издевался: ломал нам почтовый ящик, рвал наши платежки. Но когда с нами жила дочь, он нас хотя бы не избивал. А потом дочь вышла замуж и уехала в Германию (есть у нас и сын, военный, он живет в Казахстане). И когда мы остались одни, он вообще распоясался, - рассказывают GOROD48 предысторию конфликта пенсионеры Озерняки.
- Летом Виктор захотел незаконно расширить свою квартиру за счет общего коридора, кладовки и пожарного выхода. Он хотел, чтобы мы написали расписку, что не возражаем против его планов. Мы отказались. Сказали ему, чтобы шел в соответствующие органы за разрешениями. Это его сильно разозлило, - говорит Мария Ильинична.
7 июля этого года пенсионеры вышли из дома по своим делам, а когда вернулись, не могли открыть двери своего общего с Виктором тамбура. Они долго стучали в дверь, но сосед к ней так и не подошел, хотя был дома (мужчина живет с мамой-инвалидом). Старики вызвали полицию и МЧС. И только вечером спасатели сломали замок и Озерняки вошли, наконец, в тамбур и открыли двери своей квартиры. А в коридоре уже стояла металлическая перегородка, которой Виктор на следующий день и отгородил свое уже личное пространство.
В тот же день, когда пенсионеры целый день не могли попасть в свою квартиру, Виктор, как говорит пенсионерка, ударил ее дверью ее же квартиры. От удара в голову женщина потеряла сознание. Когда пришла в себя, поехала в поликлинику. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга. Мария Озерняк лечилась два месяца, но до конца оклематься ей помешали события 21 ноября.
УК «Единый город», кстати, к этому времени уже трижды выписывала Виктору предписания о демонтаже самовольно установленной перегородки. А 21 ноября какие-то проверяющие, то ли из «управляшки», то ли из госжилинспекции, то ли из администрации Липецка - пенсионеры не успели понять, откуда были эти дамы с папками, - постучали в двери тамбура и попросили впустить их с целью составления какого-то документа на их соседа.
- Сосед, очевидно, выключил свет в тамбуре, так что в нем была кромешная тьма. Ему, наверное, проверяющие сообщили, что придут с проверкой. Как только я заговорила с ними, Виктор выскочил из-за своей двери с криками. А в этот момент и мой муж подошел. А когда Юра полез в щиток на площадке, Виктор повел себя как зверь. Он мимо нас пробежал, кинулся на мужа и ударил его так, что разбил ему голову об этот щиток. Вся голова его была в кровищи! А мне Виктор говорит, бери тряпку, замывай кровь! - рассказывает Мария Озерняк.
Пытаясь попасть в уже свой личный тамбур, Виктор ударил дверью Марию Озерняк прямо в лицо.
«В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, причинившие легкий вред по признаку кратковременного расстройства здоровья. Телесные повреждения были причинены и жене потерпевшего, которую вошедший в раж подсудимый ударил о дверь, причинив перелом спинки носа. Избиение стариков сопровождалось угрозой причинения тяжкого вреда здоровью, которую в силу агрессивного поведения подсудимого потерпевшие воспринимали реально», - написано в обвинительном заключении.
Озерняки считают, что Виктор обезумел от безнаказанности после того, как его родной брат женился на сотруднице полиции. Мол, из-за этого с него все взятки гладки. Старики рассказывают, что однажды Виктор, не стесняясь пришедшего по их вызову участкового уполномоченного, прямо в его присутствии взял одну из лежавших в тамбуре гимнастических гантелей Юрия Николаевича и запустил ею в пенсионера!
- И я, и участковый успели пригнуться, и гантеля мимо нас пролетела. Жалко, что в полицейского не попало, чтобы он зашевелился, наконец! А этот участковый и говорит Виктору: «Спрячь гантелю!» А мне сказал, что сделать он ничего не может в этой ситуации, мол, вызывайте в следующий раз наряд! - рассказывает Юрий Николаевич.
В последний раз Виктор угрожал расправой Юрию Николаевичу 23 ноября.
- Он вышел мне навстречу в бушлате и фуфайке. И с металлической трубой. «Если еще раз кто-то ко мне придет с жалобой, тебе не жить. И твою сучку в могилу отправлю! А если и дверь мою снимут. Я этой трубой тебе коленные чашечки переломаю», - рассказывает Юрий Озерняк.
… В судебном заседании Гудухин полностью признал свою вину.
- Учитывая обстоятельства дела, санкцию статей, по которым обвинялся подсудимый, суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработка ежемесячно по 20 % в доход государства. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ, - прокомментировали GOROD48 вынесенный приговор в пресс-службе прокуратуры области.
… 21 ноября прошлого года 75-летняя Мария Озерняк со своим 79-летним мужем Юрием в очередной раз попали под горячую руку своего соседа по тамбуру Виктора Гудухина. В этот раз причиной вспышки ярости 34-летнего мужчины стала злосчастная железная перегородка, которой он отсек от общего с пенсионерами тамбура и свою квартиру, и общий на всех других соседей по лестничной площадке балкон (он же - пожарный выход).
- Мы купили квартиру доме по улице Октябрьской, 1 в 2004 году. А потом поняли, почему прежняя хозяйка решила ее продать: из-за соседа, этого самого Виктора. Такого хама еще нужно поискать! Все эти 14 лет он всячески над нами издевался: ломал нам почтовый ящик, рвал наши платежки. Но когда с нами жила дочь, он нас хотя бы не избивал. А потом дочь вышла замуж и уехала в Германию (есть у нас и сын, военный, он живет в Казахстане). И когда мы остались одни, он вообще распоясался, - рассказывают GOROD48 предысторию конфликта пенсионеры Озерняки.
- Летом Виктор захотел незаконно расширить свою квартиру за счет общего коридора, кладовки и пожарного выхода. Он хотел, чтобы мы написали расписку, что не возражаем против его планов. Мы отказались. Сказали ему, чтобы шел в соответствующие органы за разрешениями. Это его сильно разозлило, - говорит Мария Ильинична.
7 июля этого года пенсионеры вышли из дома по своим делам, а когда вернулись, не могли открыть двери своего общего с Виктором тамбура. Они долго стучали в дверь, но сосед к ней так и не подошел, хотя был дома (мужчина живет с мамой-инвалидом). Старики вызвали полицию и МЧС. И только вечером спасатели сломали замок и Озерняки вошли, наконец, в тамбур и открыли двери своей квартиры. А в коридоре уже стояла металлическая перегородка, которой Виктор на следующий день и отгородил свое уже личное пространство.
В тот же день, когда пенсионеры целый день не могли попасть в свою квартиру, Виктор, как говорит пенсионерка, ударил ее дверью ее же квартиры. От удара в голову женщина потеряла сознание. Когда пришла в себя, поехала в поликлинику. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга. Мария Озерняк лечилась два месяца, но до конца оклематься ей помешали события 21 ноября.
УК «Единый город», кстати, к этому времени уже трижды выписывала Виктору предписания о демонтаже самовольно установленной перегородки. А 21 ноября какие-то проверяющие, то ли из «управляшки», то ли из госжилинспекции, то ли из администрации Липецка - пенсионеры не успели понять, откуда были эти дамы с папками, - постучали в двери тамбура и попросили впустить их с целью составления какого-то документа на их соседа.
- Сосед, очевидно, выключил свет в тамбуре, так что в нем была кромешная тьма. Ему, наверное, проверяющие сообщили, что придут с проверкой. Как только я заговорила с ними, Виктор выскочил из-за своей двери с криками. А в этот момент и мой муж подошел. А когда Юра полез в щиток на площадке, Виктор повел себя как зверь. Он мимо нас пробежал, кинулся на мужа и ударил его так, что разбил ему голову об этот щиток. Вся голова его была в кровищи! А мне Виктор говорит, бери тряпку, замывай кровь! - рассказывает Мария Озерняк.
Пытаясь попасть в уже свой личный тамбур, Виктор ударил дверью Марию Озерняк прямо в лицо.
«В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, причинившие легкий вред по признаку кратковременного расстройства здоровья. Телесные повреждения были причинены и жене потерпевшего, которую вошедший в раж подсудимый ударил о дверь, причинив перелом спинки носа. Избиение стариков сопровождалось угрозой причинения тяжкого вреда здоровью, которую в силу агрессивного поведения подсудимого потерпевшие воспринимали реально», - написано в обвинительном заключении.
Озерняки считают, что Виктор обезумел от безнаказанности после того, как его родной брат женился на сотруднице полиции. Мол, из-за этого с него все взятки гладки. Старики рассказывают, что однажды Виктор, не стесняясь пришедшего по их вызову участкового уполномоченного, прямо в его присутствии взял одну из лежавших в тамбуре гимнастических гантелей Юрия Николаевича и запустил ею в пенсионера!
- И я, и участковый успели пригнуться, и гантеля мимо нас пролетела. Жалко, что в полицейского не попало, чтобы он зашевелился, наконец! А этот участковый и говорит Виктору: «Спрячь гантелю!» А мне сказал, что сделать он ничего не может в этой ситуации, мол, вызывайте в следующий раз наряд! - рассказывает Юрий Николаевич.
В последний раз Виктор угрожал расправой Юрию Николаевичу 23 ноября.
- Он вышел мне навстречу в бушлате и фуфайке. И с металлической трубой. «Если еще раз кто-то ко мне придет с жалобой, тебе не жить. И твою сучку в могилу отправлю! А если и дверь мою снимут. Я этой трубой тебе коленные чашечки переломаю», - рассказывает Юрий Озерняк.
… В судебном заседании Гудухин полностью признал свою вину.
- Учитывая обстоятельства дела, санкцию статей, по которым обвинялся подсудимый, суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработка ежемесячно по 20 % в доход государства. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ, - прокомментировали GOROD48 вынесенный приговор в пресс-службе прокуратуры области.
15 1347
Т.А.
Бредик
Викторм
Перри Мейсон
Студгородок, 26
Дед
да
Гость
Участковый
Элен Едросовна