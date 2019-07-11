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сегодня, 13:34

До конца лета под Липецком появится сквер

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#сквер #тендер #благоустройство
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До конца лета под Липецком появится сквер

Зону отдыха откроют в Сухой Лубне.

Администрация Лубновского сельсовета провела тендер на строительство сквера. Изначально стоимость проекта оценили в 1 167 050 рублей, в ходе торгов цену контракта удалось сбить до 1 050 345 рублей. Работы будет выполнять липецкая организация.

Новый сквер должны разбить на улице Ленина в Сухой Лубне Липецкого района. На все работы подрядчику отведено всего 30 дней. За этот срок рабочим придется вырубить 11 старых деревьев, разровнять площадку в 2,6 тысяч квадратных метров для будущей зоны отдыха, облагородить кустарник. В сквере проложат прогулочные дорожки из плитки, серой «брусчаткой» замостят почти 430 квадратных метров. Затем начнется озеленение: в сквере высадят самшит, поставят живую изгородь из растений.

Работы оплатят из региональной казны и местного бюджета.
718
#сквер #тендер #благоустройство
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