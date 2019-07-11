Следственный Комитет ищет пропавшего месяц назад участника ДТП

От Сергея Чекрыжова осталась сумка с документами и кроссовки.

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 24-летнего Сергея Чекрыжова.



По данным следствия, в ночь на 12 июня находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с сожительницей в ее квартире на проспекте Победы, демонстративно разбил о пол два сотовых телефона, собрал свои вещи, сел в автомобиль «Фольксваген Поло» и уехал из дома. Около трех часов ночи пьяный автомобилист на трассе Липецк-Хлевное столкнулся с «Киа Рио». После оформления протоколов аварии сотрудники ДПС отправили «Фольксваген Поло» на эвакуаторе на штрафстоянку, а его водителя высадили в районе кольца Трубного завода. В 10 часов утра 12 июня Сергей Чекрыжов попал в объектив камеры уличного наблюдения на трассе Орел-Тамбов - он шел по направлению к улице Баумана. И позже его никто не видел.



- В этот же день в лесополосе у Сселок выгуливший собаку автомобилист нашел мужские кроссовки и барсетку с документами на имя Сергея Чекрыжова и отвез по данным паспорта найденные вещи и документы отцу пропавшего мужчины. В свою очередь, он обратился в полицию с заявлением о пропавшем без вести сыне, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Как стало известно GOROD48, место, где были обнаружены обувь и документы Сергея Чекрыжова, тщательно прочесали сотрудники полиции и кинологи, но безрезультатно.



Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Сергея Чекрыжова, просьба сообщить по телефонам: дежурный следственного управления - 8 910 742 98 27, 02 или 112. Приметы пропавшего без вести: рост - 170 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза, на левой руке татуировка от плеча до запястья. В день исчезновения был одет в черную футболку с изображением зданий, спортивные бриджи, черную кепку.