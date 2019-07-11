Липецкие летчики покажут свое мастерство в Сибири

Асы пилотажа примут участие в авиашоу.

Липецкая пилотажная группа «Соколы России» станет участником авиационного праздника «Мы патриоты своей страны». Праздник состоится 28 июля на аэродроме Мочище, под Новосибирском. В 2019 году войска противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации отмечают свою 105-ю годовщину. В ознаменование этого события на аэродроме «Мочище» пройдёт ежегодный авиационный праздник. Мероприятие приурочено к празднованию 90-й годовщины гражданской авиации Сибири.



Как сообщает новосибирский Центр патриотического воспитания, на празднике выступят не только «Соколы России», но их коллеги из пилотажной эскадрильи «Русь», летчики «Барса», авиационные группы из Барнаула и Омска. В программе мероприятия - одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.



Также на празднике выступит Новосибирский симфонический оркестр, будет организована выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, ретромобилей разных лет, техники байк-клубов. Гостей праздника накормит полевая кухня.