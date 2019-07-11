Общество

37 минут назад

Липецкие летчики покажут свое мастерство в Сибири

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#авиашоу #Соколы России
Липецкие летчики покажут свое мастерство в Сибири

Асы пилотажа примут участие в авиашоу.

Липецкая пилотажная группа «Соколы России» станет участником авиационного праздника «Мы патриоты своей страны». Праздник состоится 28 июля на аэродроме Мочище, под Новосибирском. В 2019 году войска противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации отмечают свою 105-ю годовщину. В ознаменование этого события на аэродроме «Мочище» пройдёт ежегодный авиационный праздник. Мероприятие приурочено к празднованию 90-й годовщины гражданской авиации Сибири.

Как сообщает новосибирский Центр патриотического воспитания, на празднике выступят не только «Соколы России», но их коллеги из пилотажной эскадрильи «Русь», летчики «Барса», авиационные группы из Барнаула и Омска. В программе мероприятия - одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.

Также на празднике выступит Новосибирский симфонический оркестр, будет организована выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, ретромобилей разных лет, техники байк-клубов. Гостей праздника накормит полевая кухня.
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#авиашоу #Соколы России

Комментарии (3)

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Штурман

24 минуты назад
Сирия... Сибирь... Какая нах*р разница? Вот, в Сибирь было бы неплохо ее отвезти! И забыть там... под ёлкой... )))
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Шарику

29 минут назад
Читай лучше! Возил в Сирию, а шоу в Сибири.
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Шарик

33 минуты назад
на кой хер тогда врио туда бабу возил, все равно нам ничего не покажут
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