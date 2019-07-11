Общество
37 минут назад
Липецкие летчики покажут свое мастерство в Сибири
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Асы пилотажа примут участие в авиашоу.
Липецкая пилотажная группа «Соколы России» станет участником авиационного праздника «Мы патриоты своей страны». Праздник состоится 28 июля на аэродроме Мочище, под Новосибирском. В 2019 году войска противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации отмечают свою 105-ю годовщину. В ознаменование этого события на аэродроме «Мочище» пройдёт ежегодный авиационный праздник. Мероприятие приурочено к празднованию 90-й годовщины гражданской авиации Сибири.
Как сообщает новосибирский Центр патриотического воспитания, на празднике выступят не только «Соколы России», но их коллеги из пилотажной эскадрильи «Русь», летчики «Барса», авиационные группы из Барнаула и Омска. В программе мероприятия - одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.
Также на празднике выступит Новосибирский симфонический оркестр, будет организована выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, ретромобилей разных лет, техники байк-клубов. Гостей праздника накормит полевая кухня.
Как сообщает новосибирский Центр патриотического воспитания, на празднике выступят не только «Соколы России», но их коллеги из пилотажной эскадрильи «Русь», летчики «Барса», авиационные группы из Барнаула и Омска. В программе мероприятия - одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.
Также на празднике выступит Новосибирский симфонический оркестр, будет организована выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, ретромобилей разных лет, техники байк-клубов. Гостей праздника накормит полевая кухня.
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