Происшествия

59 минут назад

Репатриацией тела погибшего в Турции липчанина занимается генеральное консульство России

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#туризм #ДТП #Турция #репатриация
Репатриацией тела погибшего в Турции липчанина занимается генеральное консульство России

Консулы улаживают вопрос с документами.

Генеральное консульство России в Турции в координации со страховой компанией и ритуальной службой занимается оформлением документов, необходимых для репатриации тела погибшего под Аланьей 37-летнего липчанина. Об этом GOROD48 сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

37-летний уроженец поселка Агроном (Лебедянский район) Сергей Демченко утром 9 июля попал под колеса автобуса на шоссе D-400 в районе Махмутлар. Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водитель автобуса задержан до выяснения всех обстоятельств, турецкая жандармерия начала расследование.

Сергея намерены похоронить в родном поселке в субботу, 13 июля.

Фото: vk.com
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#туризм #ДТП #Турция #репатриация

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