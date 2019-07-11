Происшествия
59 минут назад
Репатриацией тела погибшего в Турции липчанина занимается генеральное консульство России
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Консулы улаживают вопрос с документами.
Генеральное консульство России в Турции в координации со страховой компанией и ритуальной службой занимается оформлением документов, необходимых для репатриации тела погибшего под Аланьей 37-летнего липчанина. Об этом GOROD48 сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
37-летний уроженец поселка Агроном (Лебедянский район) Сергей Демченко утром 9 июля попал под колеса автобуса на шоссе D-400 в районе Махмутлар. Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водитель автобуса задержан до выяснения всех обстоятельств, турецкая жандармерия начала расследование.
Сергея намерены похоронить в родном поселке в субботу, 13 июля.
Фото: vk.com
37-летний уроженец поселка Агроном (Лебедянский район) Сергей Демченко утром 9 июля попал под колеса автобуса на шоссе D-400 в районе Махмутлар. Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водитель автобуса задержан до выяснения всех обстоятельств, турецкая жандармерия начала расследование.
Сергея намерены похоронить в родном поселке в субботу, 13 июля.
Фото: vk.com
1165
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