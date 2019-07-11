Липчан ждут на обсуждение судьбы ЦУМа и долгостроев

19 июля в администрации Липецка (Театральная,1) состоятся публичные слушания по вопросу разрешений на отклонение от предельных параметров строительства и реконструкций уже существующих зданий. В заседании могут принять участие все заинтересованные организации и горожане.





Вместе с этим чиновники и проектировщики готовы выслушать мнение липчан по поводу реконструкции ЦУМа. Здание бывшего универмага, из которого намерены сделать торгово-спортивный центр, останется в границах отведенного участка, но значительно увеличится. Рост площади ЦУМа произойдет за счет строительства в сторону здания университета. Планы строителей незначительно выходят за границу зоны планирования территории, поэтому вопрос реконструкции ЦУМа вынесли на публичные слушания.



Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал



Замечания и предложения по проектам, вынесенным на слушания, принимают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Липецка. В перечне вопросов публичных слушаний — 13 позиций. Участникам слушаний придется оценить проекты по реконструкции и возведению индивидуальных жилых домов, строительству склада на улице Ковалёва и ряд вопросов, связанных с социально значимыми объектами и долгостроями. Так, на улице Ушинского здание кинотеатра хотят реконструировать под православный культурный центр. На улице Полиграфической стоит готовый на 88% долгострой, ему тоже требуется реконструкция. На слушаниях будет обсуждена судьба еще одного долгостроя на улице Фрунзе.Вместе с этим чиновники и проектировщики готовы выслушать мнение липчан по поводу реконструкции ЦУМа. Здание бывшего универмага, из которого намерены сделать торгово-спортивный центр, останется в границах отведенного участка, но значительно увеличится. Рост площади ЦУМа произойдет за счет строительства в сторону здания университета. Планы строителей незначительно выходят за границу зоны планирования территории, поэтому вопрос реконструкции ЦУМа вынесли на публичные слушания.Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию прошлой осенью, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром.Замечания и предложения по проектам, вынесенным на слушания, принимают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Липецка.