сегодня, 10:54
Липчан ждут на обсуждение судьбы ЦУМа и долгостроев
19 июля в администрации Липецка (Театральная,1) состоятся публичные слушания по вопросу разрешений на отклонение от предельных параметров строительства и реконструкций уже существующих зданий. В заседании могут принять участие все заинтересованные организации и горожане.
Вместе с этим чиновники и проектировщики готовы выслушать мнение липчан по поводу реконструкции ЦУМа. Здание бывшего универмага, из которого намерены сделать торгово-спортивный центр, останется в границах отведенного участка, но значительно увеличится. Рост площади ЦУМа произойдет за счет строительства в сторону здания университета. Планы строителей незначительно выходят за границу зоны планирования территории, поэтому вопрос реконструкции ЦУМа вынесли на публичные слушания.
Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию прошлой осенью, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром.
Замечания и предложения по проектам, вынесенным на слушания, принимают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Липецка.
Шарик
сделайте
Идеальный вариант
Пенсионер
У нас город ненормальный
НЕ ПАТРИОТ
Правильно
Там магнит через 200 метров
?
Пенсионер