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Липчан ждут на обсуждение судьбы ЦУМа и долгостроев

19 752
#ЦУМ #публичные слушания
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Липчан ждут на обсуждение судьбы ЦУМа и долгостроев

19 июля в администрации Липецка (Театральная,1) состоятся публичные слушания по вопросу разрешений на отклонение от предельных параметров строительства и реконструкций уже существующих зданий. В заседании могут принять участие все заинтересованные организации и горожане.

В перечне вопросов публичных слушаний — 13 позиций. Участникам слушаний придется оценить проекты по реконструкции и возведению индивидуальных жилых домов, строительству склада на улице Ковалёва и ряд вопросов, связанных с социально значимыми объектами и долгостроями. Так, на улице Ушинского здание кинотеатра хотят реконструировать под православный культурный центр. На улице Полиграфической стоит готовый на 88% долгострой, ему тоже требуется реконструкция. На слушаниях будет обсуждена судьба еще одного долгостроя на улице Фрунзе.

Вместе с этим чиновники и проектировщики готовы выслушать мнение липчан по поводу реконструкции ЦУМа. Здание бывшего универмага, из которого намерены сделать торгово-спортивный центр, останется в границах отведенного участка, но значительно увеличится. Рост площади ЦУМа произойдет за счет строительства в сторону здания университета. Планы строителей незначительно выходят за границу зоны планирования территории, поэтому вопрос реконструкции ЦУМа вынесли на публичные слушания.

Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию прошлой осенью, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром.

Замечания и предложения по проектам, вынесенным на слушания, принимают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Липецка.
19 752
#ЦУМ #публичные слушания
1

Комментарии (19)

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Шарик

1 минуту назад
сделать там садуновские бани, дом пионеров, кружки очумелые ручки, дом офицеров и на крыше шезлонги и закрытый бассейн со стеклянным куполом и номерами. отобьется за год
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сделайте

3 минуты назад
нумера плиз
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Идеальный вариант

12 минут назад
Открыть гипермаркет красное и. Белое. Чтоб было все. Пиво, водка , вино-по бросовым ценам. И круглосуточно. Вот это попрет. Очередь будет стоять)))
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Пенсионер

15 минут назад
Там магнит через 200 метров, надо чтобы плюнул и попал как это натыкался в микрорайона, через( 10-40 метров). А то далеко ходить.
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У нас город ненормальный

16 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, это москвичам нужны армани. Гучи. И прочие понты. Поэтому и надо цум. А липчанам они не нужны-петровский рынок выручает)))
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НЕ ПАТРИОТ

18 минут назад
... В любом нормальном городе есть центральный универмаг.
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Правильно

19 минут назад
?, что обсуждать судьбу ЦУМа-когда у него собственник есть. Вот он пусть и обсуждает что с ним делать. А жителям то -до этого какая разница.
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Там магнит через 200 метров

23 минуты назад
Пенсионер, на Плеханова. И ещё через 100 пятерка. На Ленина перекрёсток. Куда там ещё?
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?

24 минуты назад
Если ЦУМ чья-то собственность,то это его проблема.Или ему кто-то денег из бюджета отвалить желает?
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Пенсионер

25 минут назад
Как поблизости нет ; на первом этаже пятёрку, второй магнит, третий пролетарский. Бабло отобёте в разы.
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