Происшествия

58 минут назад

Липчанина будут судить за смертельную поножовщину

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#поножовщина
Липчанина будут судить за смертельную поножовщину

Следствие собрало доказательства вины мужчины.

Следственным отделом по городу Узловая СУ СК РФ Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего липчанина. Жителя Липецкой области будут судить за смертельную поножовщину, по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Как считают следователи, липчанин совершил преступление 12 марта 2019 года. Тогда группа мужчин выпивала в бытовке охраны на стройке в поселке Горьковский Узловского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. В ходе застолья возник конфликт. Один из собутыльников липчанина потребовал с него вернуть долг. Липчанин ответил, что не занимал у него ничего. После этого обвиняемый вооружился ножом и нанес множественные удары потерпевшему по различным частям тела. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Липчанина сразу взяли под стражу.

Следователем были проведены допросы обвиняемого, свидетелей, проверка показаний на месте, очные ставки, назначены ряд экспертиз и получены заключения: вина обвиняемого подтверждается в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.
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#поножовщина

Комментарии (4)

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Липчане никому ничего

18 минут назад
Не должны,а если должны,то великодушно прощают
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Люблю Город48

19 минут назад
И опять липецкие везде!
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Груня

19 минут назад
Пить надо меньше
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БС

24 минуты назад
а наши через год только направляют.
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