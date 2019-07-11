Происшествия

36 минут назад

56-летний бухгалтер воспользовался счастливым случаем и теперь ждет приговора

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#самоуправство кража
56-летний бухгалтер воспользовался счастливым случаем и теперь ждет приговора

Бухгалтер "освоил" ошибочный перевод в 16 миллионов рублей.

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 56-летнего жителя Липецка в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемый работал главным бухгалтером дорожно-транспортного предприятия, на счет его фирмы поступили 16 миллионов рублей от администрации одного из районов Липецкой области, которые его фирме не причитались и не принадлежали. Из этих денег, 6 миллионов бухгалтер перевел на счет другой организации, а один миллион рублей снял в банкоматах наличными.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для решения вопроса по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.


1 654
#самоуправство кража

Комментарии (1)

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Ахламонов

17 минут назад
Новость опять прошлогодняя.Людям интересно знать что происходит в на стоящий момент, а не какое уголовное дело направил в суд какой-то сраный следак. Лучше напишите сколько дел прекращено следаками за взятки.Но таких данных на сайте УВД вы не найдёте.....
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