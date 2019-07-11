сегодня, 07:54
На кольце Стаханова-Свиридова в результате ДТП сгорел автомобиль «Вольво»
Сегодня около 07.40 в Липецке на кольце улиц Стаханова-Свиридова столкнулись автомобили «Вольво» и «Пежо». После столкновения «Вольво» загорелся.
- Сработали подушки безопасности и машина тут же загорелась, - рассказал GOROD48 водитель «Вольво». - Я даже не помню, как выскочил на улицу.
Пламя тушили пожарные МЧС. Авария обошлась без погибших и пострадавших.
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