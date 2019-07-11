Происшествия

сегодня, 07:54

На кольце Стаханова-Свиридова в результате ДТП сгорел автомобиль «Вольво»

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#авария #ДТП
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На кольце Стаханова-Свиридова в результате ДТП сгорел автомобиль «Вольво»

Сегодня около 07.40 в Липецке на кольце улиц Стаханова-Свиридова столкнулись автомобили «Вольво» и «Пежо». После столкновения «Вольво» загорелся. 

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По словам водителя «Вольво», в его автомобиль сзади врезался «Пежо». От удара иномарка вылетела с дороги и ударилась в столб.

- Сработали подушки безопасности и машина тут же загорелась, - рассказал GOROD48 водитель «Вольво». -  Я даже не помню, как выскочил на улицу.

Пламя тушили пожарные МЧС. Авария обошлась без погибших и пострадавших.  



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#авария #ДТП
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Комментарии (9)

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Липчанин

19 минут назад
Наберут по объявлению , а нам потом гадай где такое кольцо))))
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111

22 минуты назад
Гость, на Город 48 улиц Липецка не знают. В прошлой статье это перекресток был "Свиридова - Катукова".
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Липчанин

22 минуты назад
Хоть карту открыли бы и посмотрели что параллельные улицы кривенкова и Стаханова не пересекаются
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Гость

25 минут назад
Не сразу она загорелась. Мы мимо проезжали, из машины шёл дымок, а участники ДТП стояли в сторонке. Даже никто не пытался воспользоваться огнетушителем, чтобы предотвратить возгорание.
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Липчанин

26 минут назад
По названию такого кольца не существует, улицы кривенкова и Стаханова не пересекаются, они проходят параллельно и через район друг от друга
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гость

27 минут назад
Прокоп, тебе с автобуса видней!
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Гость

30 минут назад
Я до сегодняшнего дня думал что эти улицы не пересекаются. А тут вононо как!
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Гость

35 минут назад
Вообще то Стаханова- Свиридова.
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Прокоп

47 минут назад
гопота на повозках помчалась на работку но повезло добраться суждено не всем
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