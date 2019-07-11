На кольце Стаханова-Свиридова в результате ДТП сгорел автомобиль «Вольво»

Сегодня около 07.40 в Липецке на кольце улиц Стаханова-Свиридова столкнулись автомобили «Вольво» и «Пежо». После столкновения «Вольво» загорелся.





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По словам водителя «Вольво», в его автомобиль сзади врезался «Пежо». От удара иномарка вылетела с дороги и ударилась в столб.



- Сработали подушки безопасности и машина тут же загорелась, - рассказал GOROD48 водитель «Вольво». - Я даже не помню, как выскочил на улицу.



Пламя тушили пожарные МЧС. Авария обошлась без погибших и пострадавших.







