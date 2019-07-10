В детских лагерях показывают пожарную технику

Сегодня в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен» Задонского района в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019» прошел день безопасности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для детей была организована познавательно-развлекательная викторина на противопожарную тематику: мальчишкам и девчонкам в игровой рассказали об основных правила пожарной безопасности, предложили нарисовать соответствующие знаки и даже почувствовать себя настоящими пожарными, раскатав пожарные рукава.



Сотрудники 20 пожарно-спасательной части показали ребятам пожарный автомобиль, рассказав о входящей в него спецтехнике, и продемонстрировали подачу воды из рукава и пеногенератора.



Затем сотрудники госпожнадзора проверели корпуса, где живут дети, на соблюдение всех требований пожарной безопасности. Кроме того, спасатели провели учебную пожарную тревогу. Персонал и дети в полном составе эвакуировались в установленное регламентом время.



Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе на протяжении всей оздоровительной кампании. Они помогают освоить правила пожарной безопасности не только в теории, но и на практике.



