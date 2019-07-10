Общество

сегодня, 19:34

В детских лагерях показывают пожарную технику

246
#МЧС
В детских лагерях показывают пожарную технику

Сегодня в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен» Задонского района в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019» прошел день безопасности. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для детей была организована познавательно-развлекательная викторина на противопожарную тематику: мальчишкам и девчонкам в игровой рассказали об основных правила пожарной безопасности, предложили нарисовать соответствующие знаки и даже почувствовать себя настоящими пожарными, раскатав пожарные рукава.

Сотрудники 20 пожарно-спасательной части показали ребятам пожарный автомобиль, рассказав о входящей в него спецтехнике, и продемонстрировали подачу воды из рукава и пеногенератора.

Затем сотрудники госпожнадзора проверели корпуса, где живут дети, на соблюдение всех требований пожарной безопасности. Кроме того, спасатели провели учебную пожарную тревогу. Персонал и дети в полном составе эвакуировались в установленное регламентом время.

Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе на протяжении всей оздоровительной кампании. Они помогают освоить правила пожарной безопасности не только в теории, но и на практике.

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#МЧС

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