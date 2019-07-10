Происшествия

сегодня, 16:25

В Липецке ищут свидетелей ЧП в маршрутке

9 2301
#Авария #ДТП
2
В Липецке ищут свидетелей ЧП в маршрутке

Очевидцев ЧП ищет липчанка, пострадавшая во время утренней поездки 20 июня в маршрутном автобусе, представители компании-перевозчика также просят откликнуться очевидцев для того, чтобы объективно разобраться в случившемся. 

62-летняя жительница Липецка, инвалид I группы Элвира Тараненко обратилась в редакцию GOROD48 с просьбой помочь найти очевидцев происшествия в маршрутном автобусе № 323а утром 20 июня, в результате которого, по ее словам, она сломала левую руку. 

- 20 июня в 07.38 утра я хотела доехать до остановки «3 участок» на Тракторном. Из-за того, как резко водитель рванул, не успела сразу пробить проездной — я инвалид после инсульта, хожу с палочкой, еле села. Уже на остановке «Стадион Пламя», когда в маршрутку заходили две женщины, встала оплатить проезд. Женщины еще были на ступеньках, водитель опять рванул. Я не смогла удержаться, упала, почувствовала резкую боль в руке, кричу, что упала, сломала руку, но автобус не остановился. Спасибо женщинам, они меня подняли, посадили на переднее сиденье, где я отключилась от боли. Пришла в себя уже на конечной на остановке «Железнодорожный вокзал». Прошу вызвать мне «скорую», с трудом достала сотовый, позвонила по телефону, который указан как контактный в случае конфликтных ситуаций с водителем. В итоге бригаду мне вызвали спустя время, когда приехал сотрудник службы безопасности. Почему именно в таком порядке — не знаю. 

По словам Элвиры Тараненко, в автобусе на конечной остановке она была не одна — некоторые пассажиры доезжали до вокзала, они тоже могли слышать, как она просила вызвать врачей. 

После того, как медики доставили пенсионерку в травмпункт, у липчанки диагностировали перелом шейки плеча левой руки. 

GOROD48 связался с компанией-перевозчиком — АТП «ВОА». Как пояснил начальник отдела безопасности дорожного движения Липецкого областного отделения ВОА Александр Фурсов, об инциденте с женщиной ему сообщил водитель — на конечной остановке пассажирка не выходила из автобуса и сказала, что она упала. 

- Когда подъехал на место, женщина кричала, что упала, но просила не наказывать водителя. Она пояснила: автобус дергался во время движения, она не смогла удержаться. Я вызвал «скорую» и отправил запрос в ГИБДД, к сожалению видеозаписи регистратора не оказалось по независящим от нас причинам — с ее помощью было бы легче разобраться, что произошло. Если найдутся свидетели, которые дополнят детали происшествия, буду только рад. 

Случай расследуется в ГИБДД, пострадавшая и компания-перевозчик просят очевидцев события, которые ехали в этой маршрутке и могли видеть ЧП, откликнуться и связаться с дознавателем по телефону (4742) 42-35-30. 

9 2301
#Авария #ДТП
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!?

11 минут назад
Что ж вы злые тут все. А если человек одинок и ему теперь из дома не выйти. У нас врачи по всему городу разбросаны. Пока всех пройдешь... Дай Бог вам всем здесь быть всегда здоровыми и родственники, чтобы у вас были всегда рядом. Что ж у нас за город злобных людишек.
ответить

Куда её

19 минут назад
Хер понес?
ответить

Говорят,менты себе группы покупают,

27 минут назад
С первой группой на автобусе ездют,
ответить

С первой группой на автобусе ездют

38 минут назад
А тут третью не дают и работать не могу
ответить

Толик Чеботарев ЛТЗ

42 минуты назад
Сидела б дома. Куды поперлась. На базар мясца купить. Года!
ответить

Петруся

50 минут назад
Вот так вот! Упадешь в автобусе и будешь по нему кататься, как колобок, пока все кости не переломаешь! Так что люди, радуйтесь, что в автобусах толкучка! Хоть упасть не дадут!
ответить

Данков

58 минут назад
Поезд ушел и концы в воду
ответить

Хендай москаль

сегодня, 16:32
Все !!! концы в воду
ответить

Груня

сегодня, 16:32
Столько уже времени прошло опомнилась
ответить

Еще в рубрике

Липчанин погиб на отдыхе в Турции
#туризм #ДТП
Липчанин погиб на отдыхе в Турции

44 минуты назад

Происшествия
Житель Липецка мухлевал с банкоматами и сбывал фальшивые деньги
#мошенничество #фальшивомонетничество
8
Житель Липецка мухлевал с банкоматами и сбывал фальшивые деньги

сегодня, 14:50

Происшествия
Из кровати покойника пропали 267 000 рублей
#кража
20
Из кровати покойника пропали 267 000 рублей

сегодня, 12:53

Происшествия
29-летняя москвичка украла из сейфа липецкого магазина 834 000 рублей
#кража
20
29-летняя москвичка украла из сейфа липецкого магазина 834 000 рублей

сегодня, 12:12

Происшествия
Ночью на НЛМК тушили серьзный пожар
#пожар
34
Ночью на НЛМК тушили серьзный пожар

сегодня, 09:33

Происшествия
Менеджер банка обокрал вкладчиков через мобильное приложение
#банк #кража #мобильное приложение
18
Менеджер банка обокрал вкладчиков через мобильное приложение

сегодня, 09:23

Происшествия