В Липецке ищут свидетелей ЧП в маршрутке

Очевидцев ЧП ищет липчанка, пострадавшая во время утренней поездки 20 июня в маршрутном автобусе, представители компании-перевозчика также просят откликнуться очевидцев для того, чтобы объективно разобраться в случившемся.

62-летняя жительница Липецка, инвалид I группы Элвира Тараненко обратилась в редакцию GOROD48 с просьбой помочь найти очевидцев происшествия в маршрутном автобусе № 323а утром 20 июня, в результате которого, по ее словам, она сломала левую руку.



- 20 июня в 07.38 утра я хотела доехать до остановки «3 участок» на Тракторном. Из-за того, как резко водитель рванул, не успела сразу пробить проездной — я инвалид после инсульта, хожу с палочкой, еле села. Уже на остановке «Стадион Пламя», когда в маршрутку заходили две женщины, встала оплатить проезд. Женщины еще были на ступеньках, водитель опять рванул. Я не смогла удержаться, упала, почувствовала резкую боль в руке, кричу, что упала, сломала руку, но автобус не остановился. Спасибо женщинам, они меня подняли, посадили на переднее сиденье, где я отключилась от боли. Пришла в себя уже на конечной на остановке «Железнодорожный вокзал». Прошу вызвать мне «скорую», с трудом достала сотовый, позвонила по телефону, который указан как контактный в случае конфликтных ситуаций с водителем. В итоге бригаду мне вызвали спустя время, когда приехал сотрудник службы безопасности. Почему именно в таком порядке — не знаю.



По словам Элвиры Тараненко, в автобусе на конечной остановке она была не одна — некоторые пассажиры доезжали до вокзала, они тоже могли слышать, как она просила вызвать врачей.



После того, как медики доставили пенсионерку в травмпункт, у липчанки диагностировали перелом шейки плеча левой руки.



GOROD48 связался с компанией-перевозчиком — АТП «ВОА». Как пояснил начальник отдела безопасности дорожного движения Липецкого областного отделения ВОА Александр Фурсов, об инциденте с женщиной ему сообщил водитель — на конечной остановке пассажирка не выходила из автобуса и сказала, что она упала.



- Когда подъехал на место, женщина кричала, что упала, но просила не наказывать водителя. Она пояснила: автобус дергался во время движения, она не смогла удержаться. Я вызвал «скорую» и отправил запрос в ГИБДД, к сожалению видеозаписи регистратора не оказалось по независящим от нас причинам — с ее помощью было бы легче разобраться, что произошло. Если найдутся свидетели, которые дополнят детали происшествия, буду только рад.



Случай расследуется в ГИБДД, пострадавшая и компания-перевозчик просят очевидцев события, которые ехали в этой маршрутке и могли видеть ЧП, откликнуться и связаться с дознавателем по телефону (4742) 42-35-30.



