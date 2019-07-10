Погода в Липецке

36 минут назад

Липецкую область ждут новые порции дождей — Атлантический циклон не пропускает тепло

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#дожди
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Липецкую область ждут новые порции дождей — Атлантический циклон не пропускает тепло
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием Атлантического циклона — погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем также небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек., при грозах возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 20 до 22 градусов тепла.

День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 6 градусов тепла.

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#дожди
2

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