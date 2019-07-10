В России

33 минуты назад

Россияне стали экономить на лекарствах

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Продажи лекарств в России с января по май 2019 года составили 2,1 млрд упаковок препаратов на сумму 415 млрд рублей, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия»

Как отмечают эксперты, падение фармрынка произошло впервые с 2015 года. При этом в денежном выражении продажи выросли на 1,2% — гораздо меньше, чем в прошлые годы, когда выручка увеличивалась на 4–10%. 

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. Так, согласно с данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Больше всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы. 

Вместе с тем аналитики отмечают рост доли дженериков в продажах с 83,5% от всех реализованных упаковок в январе–мае. Чаще всего покупатели предпочитают неоригинальные препараты для работы пищеварительного тракта и улучшающие обмен веществ, для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. 
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