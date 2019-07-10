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35 минут назад

Российские ученые научились искать наркотики с помощью беспилотников

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Российские ученые создали беспилотники, способные обнаруживать спрятанные в городе наркотики. Система позволит регистрировать единичные молекулы запрещенных веществ в воздухе или на любой поверхности. 

Как сообщают «Известия», комплекс создали специалисты из ГК «Ростех» и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ». В основе его работы — сканирование местности безопасным для человека лазерным лучом и регистрация спектров рассеяния, характерных для наркотических веществ. 

Сенсор можно настроить на поиск разных веществ. Он может найти только предполагаемое место закладки, а не сам наркотик. Однако если снабдить комплекс камерой, она будет фиксировать лицо человека, который делал закладку и на его руках и одежде остались молекулы наркотика. Кроме того, на месте передачи наркотиков чаще всего остаются молекулы искомого вещества. 

Глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин рассказал, что новый метод имеет ряд преимуществ перед поиском наркотиков специально обученными собаками. В частности, торговцы наркотиками обмазывают упаковки сильно пахнущими веществами, что притупляет нюх животного. Лазер же будет регистрировать молекулы наркотика независимо от наличия фоновых запахов, пояснил он. 
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