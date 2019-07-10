Тракторозаводчане отпраздновали День семьи, любви и верности

Свою порцию радости и хорошего настроения получил каждый, кто пришел на площадь перед городским ДК — и дети, и родители, и бабушки с дедушками.



Во вторник, 9 июля в поселке Тракторостроителей отметили День семьи, любви и верности. Чествовать семьи на общем празднике — еще одна добрая традиция жителей района. Идея сделать этот день настоящим объединяющим событием появилась у депутата округа, исполнительного директора регионального РСПП Ольги Митрохиной более пяти лет назад. Тракторозаводчане начинание подхватили — в поселке уже привыкли собираться вместе, чтобы отметить Новый год и Масленицу, встретить Пасху, проводить детей на первое сентября в школу.В нынешнем году традицию решили не отменять, разве что поменяли день встречи: не 8 июля, а 9-го — свои коррективы внесла погода. Впрочем, дождь, который накануне встречи заставил всех остаться дома, на следующий день компенсировал свой буйный нрав — во время праздника он лишь добавил немного свежести и подарил двойную радугу.Пока шла подготовка основной площадки мероприятия, младшие участники уже могли найти себе развлечение по душе. Всем желающим раздавали фигурки из шариков, любителей порисовать пригласили разукрасить яркими фломастерами огромную ромашку, где в каждом лепестке был свой сюжет. В ожидании сладкой ваты и поп-корна дети и взрослые могли попасть на сеанс аквагрима, сфотографироваться с ростовыми куклами.Открывая основную часть праздника, Ольга Митрохина поздравила всех тракторозаводчан: «Семья — это главное, что есть в нашей жизни, она является нашим богатством. Именно семья учит нас уважать друг друга, преодолевать трудности сообща, служит нам опорой и дает силы. Это то, что сопровождает нас с рождения и воспитывает в каждом из нас самые лучшие качества. Берегите друг друга, своих близких. От всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, тепло и взаимопонимание».А на импровизированную сцену уже пригласили победителей интернет-конкурса «Мы — счастливая семья, потому что...». Так, каждая семья могла продолжить эту фразу, победителя определяли по количеству полученных за комментарий лайков. Выбрали четырех участников — гран-при, первое, второе и третье места. Лучшим по мнению голосующих оказался комментарий от представительницы семьи Сидельниковых Анюты, который получил в одной из сетей 136 отметок «нравится». Многодетная семья, у которой сегодня трое детей, получила мультиварку и сладкий тортик. Семья Силоновых за первое место забрала домой термопот, Семье Солодовых вручили чайник, а семье Сундеевых — всегда нужную кухонную утварь. И, конечно, сладкие тортики достались всем победителям.Общее веселье объединяет семьи не меньше общих забот. А что поднимает настроение, как не танцы, песни, игры? Первые пять пар — ими могли быть братья и сестры, родители с детьми, даже крестные с крестниками — стали участниками караоке. И неважно, кто спел лучше, кто выступил слабее, небольшие сладкие призы получили все. Для трех пар разных возрастов устроили танцевальный конкурс. Оказалось, что юные танцоры умеют зажигать публику не хуже своих родителей — жюри так и не определилось, кто был лучше: поколение детей или их родителей. Здесь также поощрительные призы достались всем.Пока одни жители поселка демонстрировали свои таланты на сцене, другие фотографировались с Ольгой Митрохиной — такие кадры потом займут свои места в семейных альбомах. А вишенкой на торте всех индивидуальных конкурсов стало общее фото с праздника.Впрочем, эта вишенка не стала финальной точкой — для ребят приготовили еще один сюрприз. К ним приехали три кота, которые устроили общий танцевальный и конкурсный марафон. К детям с удовольствием присоединились их родители, ведь так приятно вспомнить собственное детство.Несмотря на небольшой дождик, который время от времени моросил, День семьи, любви и верности получился по-домашнему теплым. Весь вечер на площади перед городским ДК играли, рисовали, танцевали, а все выигранные призы стали добрым напоминанием о приятном дне. И все с нетерпением уже ждут следующего праздника, чтобы снова отметить этот день так же по-семейному.