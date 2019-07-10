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Пилот потерял сознание за штурвалом самолета

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#самолет #экстренная посадка
Пилот потерял сознание за штурвалом самолета

Борт выполнял рейс из Черногории в Москву.

Пилот рейса Тиват-Москва пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание за штурвалом самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в органах управления воздушным движениям.

Второй пилот связался с диспетчерами и сообщил о случившемся с командиром воздушного судна. Самолету, следовавшему из Черногории, пришлось срочно садиться в Калуге. Посадка прошла без проблем. Пилот госпитализирован.
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#самолет #экстренная посадка

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