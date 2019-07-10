В России
сегодня, 13:36
Пилот потерял сознание за штурвалом самолета
Борт выполнял рейс из Черногории в Москву.
Пилот рейса Тиват-Москва пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание за штурвалом самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в органах управления воздушным движениям.
Второй пилот связался с диспетчерами и сообщил о случившемся с командиром воздушного судна. Самолету, следовавшему из Черногории, пришлось срочно садиться в Калуге. Посадка прошла без проблем. Пилот госпитализирован.
Второй пилот связался с диспетчерами и сообщил о случившемся с командиром воздушного судна. Самолету, следовавшему из Черногории, пришлось срочно садиться в Калуге. Посадка прошла без проблем. Пилот госпитализирован.