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Женщина угнала машину медлительного таксиста

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#такси #угон
Женщина угнала машину медлительного таксиста

Водитель по дороге решил остановиться у магазина, а пассажирка спешила домой.

Необычное заявление приняла дежурная часть полиции Читы. В отдел обратился водитель такси. Он сообщил, что пассажирка угнала его автомобиль Honda Fit.

Этой ночью таксист взял вызов женщины. По пути водитель решил по своим делам заехать в магазин. Припарковавшись, мужчина вышел из иномарки, а пассажирка осталась в салоне автомобиля. Вернувшись через некоторое время, таксист свой автомобиль не обнаружил. Полицейские установили, что такси унала 40-летняя местная жительница. НА угнанной машине она доехала до своего дома и бросила иномарку возле подъезда дома в микрорайоне «Царский».

Полиция возбудила уголовное дело. Суд оставил читинку под подпиской о невыезде до конца расследования, уточняет УМВД по Забайкальскому краю.
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#такси #угон

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