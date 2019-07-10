В России
сегодня, 13:10
Мать не лечила от ВИЧ своего ребенка
Женщине грозит уголовное преследование.
Дело в отношении 33-летней жительницы Копейска передано в мировой суд. Женщину привлекают к уголовное ответственности по ст.125 УК РФ. Следствие считает, что обвиняемая намеренно оставила в опасности своего 5-летнего ребенка, отказавшись лечить его от ВИЧ.
Как сообщает издание «Знак», мать малыша игнорировала требования врачей городских поликлиник и больниц. Они призывали мать привести на обследование ее ребенка, у которого был диагностирован ВИЧ. Женщина так и не показала инфицированного малыша медикам.
Тем самым женщина оставила своего ребенка без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишила его возможности принять меры к самосохранению в силу своего малолетнего возраста, сообщает прокуратура Челябинской области.
Как сообщает издание «Знак», мать малыша игнорировала требования врачей городских поликлиник и больниц. Они призывали мать привести на обследование ее ребенка, у которого был диагностирован ВИЧ. Женщина так и не показала инфицированного малыша медикам.
Тем самым женщина оставила своего ребенка без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишила его возможности принять меры к самосохранению в силу своего малолетнего возраста, сообщает прокуратура Челябинской области.