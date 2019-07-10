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Россияне стали экономить на лекарствах

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#экономия #лекарства #фармацевтика
Россияне стали экономить на лекарствах

На фармацевтическом рынке впервые с 2015 года отметили падение продаж.

Продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия».

Падение рынка связано с тем, что покупатели стали экономить на лекарствах, уверены аналитики. Тезис об экономии на лекарствах подтверждают и изменения в структуре продаж. Например, в мае более дорогие импортные препараты (средняя цена упаковки — 345 рублей) покупали на 9,6% меньше, чем в тот же месяц год назад, а спрос на отечественные (91 рубль) упал только на 2,4%.По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, причиной снижения трат на лекарства стало падение реальных доходов. По его словам, падение фармацевтического рынка к концу года составит 1-2%.

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах от заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом. Также россияне не спешат тратиться на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

Вместе с этим сообщается, что за первые пять месяцев этого года средняя стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 5,6%, а зарубежных - на 8%.
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#экономия #лекарства #фармацевтика

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