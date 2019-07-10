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6 минут назад
Синоптики прогнозируют удивительный август
Погода преподнесет немало сюрпризов.
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко. В Крыму будет около нормы.
Небольшие отрицательные аномалии ожидаются в некоторых регионах России в августе. Синоптики прогнозируют их на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве, а также к югу от Москвы и Казани. Там в последний месяц лета температуры будут ниже нормы примерно на один градус. По прогнозам, в августе за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае будет превышена температурная норма.
Есть прогноз и по осадкам: в части регионов конец окажется засушливей обычного, в части — дождливей. Дефицит осадков прогнозируют в Мурманской области, в Крыму и ЦФО. В тоже время на Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе ожидаются, наоборот, обильные дожди.
Небольшие отрицательные аномалии ожидаются в некоторых регионах России в августе. Синоптики прогнозируют их на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве, а также к югу от Москвы и Казани. Там в последний месяц лета температуры будут ниже нормы примерно на один градус. По прогнозам, в августе за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае будет превышена температурная норма.
Есть прогноз и по осадкам: в части регионов конец окажется засушливей обычного, в части — дождливей. Дефицит осадков прогнозируют в Мурманской области, в Крыму и ЦФО. В тоже время на Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе ожидаются, наоборот, обильные дожди.