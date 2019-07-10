В России
34 минуты назад
Авиасообщение с Грузией могут восстановить
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Возможность возобновления рейсов допускают в МИД РФ.
Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию, заявил “Коммерсанту” источник в МИД РФ. Возможность возобновления перелетов допускают, так как Россию удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом телеканала «Рустави-2».
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения. Кроме того, российская сторона в перспективе готова вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии, пишет «Лента.ру». В ведомстве сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ об отмене виз с Грузией был проработан, оставалось его подписать.
Прямое авиасообщение между странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня. Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей, уточняют «Ведомости».
Поводом для всплеска антироссийских настроений стало то, что председательствовавший на Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера в грузинском парламенте.
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения. Кроме того, российская сторона в перспективе готова вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии, пишет «Лента.ру». В ведомстве сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ об отмене виз с Грузией был проработан, оставалось его подписать.
Прямое авиасообщение между странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня. Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей, уточняют «Ведомости».
Поводом для всплеска антироссийских настроений стало то, что председательствовавший на Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера в грузинском парламенте.
107