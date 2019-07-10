сегодня, 10:24
Благоустройством Ельца заинтересовалась прокуратура
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по результатам проверки в адрес главы администрации города и руководителя управления капитального строительства внесены представления.
Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо за принятие к бухгалтерскому учету не соответствующих действительности документов привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.15.11 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей.
гость
Ну если это
Липецк сити
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Липецк