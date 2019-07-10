Общество

сегодня, 10:24

Благоустройством Ельца заинтересовалась прокуратура

5 954
#благоустройство
Благоустройством Ельца заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Ельца проверила исполнение муниципального контракта по благоустройству сквера имени Харченко, заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» Ельца и ООО «Металинк». Оказалось, что управление капитального строительства приняло и оплатило не выполненные не в полном объеме работы на общую сумму 918 252 рубля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по результатам проверки в адрес главы администрации города и руководителя управления капитального строительства внесены представления.

Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо за принятие к бухгалтерскому учету не соответствующих действительности документов привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.15.11 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей.

5 954
#благоустройство

Комментарии (5)

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гость

2 минуты назад
Когда же ФСБ и прокуратура "заинтересуются" Олимпийской лыжной трассой в Задонске, куда делся мост, ретрак , снегосоздающие машины и прочие чудеса от главных фокусников??
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Ну если это

29 минут назад
Враги. Тогда у нас в Липецке вражищи)))
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Липецк сити

31 минуту назад
А у нас в городе липовске - востриков и нижегородский обналичивали бабло через Воронеж скую фирму и живут спокойно
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комментарий

45 минут назад
Врагов народа к ответу!!!
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Липецк

сегодня, 10:34
Я вас умоляю! Это враги народа блин, их в шею гнать, а им представления, учат их как правильно работать
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