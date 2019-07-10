Благоустройством Ельца заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Ельца проверила исполнение муниципального контракта по благоустройству сквера имени Харченко, заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» Ельца и ООО «Металинк». Оказалось, что управление капитального строительства приняло и оплатило не выполненные не в полном объеме работы на общую сумму 918 252 рубля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по результатам проверки в адрес главы администрации города и руководителя управления капитального строительства внесены представления.

Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо за принятие к бухгалтерскому учету не соответствующих действительности документов привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.15.11 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей.