Общество
сегодня, 10:20
Рост липецкой промышленности отстает от России
8 511
Регион попал лишь в шестой десяток рейтинга.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование роста промышленного производства в регионах России за первые пять месяцев 2018 года и 2019 года. Оказалось, что в 45 регионах России рост индекса промпроизводства выше, чем в среднем по РФ. В среднем по России рост индекса промышленного производства составил 102,4% (103,2% по итогам января-мая 2018 года), и в течение всех пяти месяцев динамика показателя была положительной.
Липецкая область оказалась на 57 месте рейтинга. Прирост промпроизводства составил всего 1,4%. Аналогичные результаты и у Курской области, которая заняла 56 позицию в списке из 85 регионов. Самая высокая строчка среди регионов Центрального Черноземья у Воронежской области - 21 место и прирост в 4,7%. Белгородская промышленность показала рост в 3,5%, что позволило региону занять 35 позицию. Тамбовская область показывает отрицательную динамику: там промпроизводство упало на 0,9% по сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года.
Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий АО (прирост 22,9%), Магаданская область (+22,9), Крым (+21,9), Бурятия (+14,8) и Костромская область (+13,9). 18 регионов показали отрицательную динамику и оказались на дне списка. Последние места в рейтинге заняли Архангельская область (-15,7%), Алтай (-16,9%) и Дагестан (-26,3%).
Липецкая область оказалась на 57 месте рейтинга. Прирост промпроизводства составил всего 1,4%. Аналогичные результаты и у Курской области, которая заняла 56 позицию в списке из 85 регионов. Самая высокая строчка среди регионов Центрального Черноземья у Воронежской области - 21 место и прирост в 4,7%. Белгородская промышленность показала рост в 3,5%, что позволило региону занять 35 позицию. Тамбовская область показывает отрицательную динамику: там промпроизводство упало на 0,9% по сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года.
Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий АО (прирост 22,9%), Магаданская область (+22,9), Крым (+21,9), Бурятия (+14,8) и Костромская область (+13,9). 18 регионов показали отрицательную динамику и оказались на дне списка. Последние места в рейтинге заняли Архангельская область (-15,7%), Алтай (-16,9%) и Дагестан (-26,3%).
8 511
планета Шелезяка
ну и че
НЕ ПАТРИОТ
Чем
липчанка
Ничего
зрк
Вася