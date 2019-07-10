Общество

сегодня, 10:20

Рост липецкой промышленности отстает от России

8 511
#промышленность #рейтинг
Рост липецкой промышленности отстает от России

Регион попал лишь в шестой десяток рейтинга.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование роста промышленного производства в регионах России за первые пять месяцев 2018 года и 2019 года. Оказалось, что в 45 регионах России рост индекса промпроизводства выше, чем в среднем по РФ. В среднем по России рост индекса промышленного производства составил 102,4% (103,2% по итогам января-мая 2018 года), и в течение всех пяти месяцев динамика показателя была положительной.

Липецкая область оказалась на 57 месте рейтинга. Прирост промпроизводства составил всего 1,4%. Аналогичные результаты и у Курской области, которая заняла 56 позицию в списке из 85 регионов. Самая высокая строчка среди регионов Центрального Черноземья у Воронежской области - 21 место и прирост в 4,7%. Белгородская промышленность показала рост в 3,5%, что позволило региону занять 35 позицию. Тамбовская область показывает отрицательную динамику: там промпроизводство упало на 0,9% по сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года.

Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий АО (прирост 22,9%), Магаданская область (+22,9), Крым (+21,9), Бурятия (+14,8) и Костромская область (+13,9). 18 регионов показали отрицательную динамику и оказались на дне списка. Последние места в рейтинге заняли Архангельская область (-15,7%), Алтай (-16,9%) и Дагестан (-26,3%).
8 511
#промышленность #рейтинг

Комментарии (8)

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планета Шелезяка

7 минут назад
обращаемся к Землянам. Пожалуйста избавьте нас от замены плитки и бордюров, заберите своих чиновников обратно. хватит нам дружбы и обмена опытом, над нами соседние галактики смеются.
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ну и че

15 минут назад
хлавное бордюроплитка тут мы впереди всех!
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НЕ ПАТРИОТ

20 минут назад
Если у людей нет денег, то развивать промышленность нет никакого смысла, - что толку работать на склад...
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Чем

24 минуты назад
меньше будем работать ,тем больше будем праздновать !
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липчанка

28 минут назад
Вот это и есть наш реальный результат! А нам тут постоянно про развитие и новые предприятия ОЭЗ басни сочиняют.
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Ничего

46 минут назад
А какая в Липецке промышленность? Единственный НЛМК и тот постоянно на ремонт участки закрывает..... Лисин акции продаёт.... Скоро и от этого завода одни воспоминания останутся.....
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зрк

51 минуту назад
а что в россии промышленность есть
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Вася

сегодня, 10:41
Зато реклама области по центральным каналам с "новоиспеченным" рапортует о росте в 2,2%
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